Il blues per Elli De Mon non è solo una passione ma vita vissuta, un apprendimento costante e fertile materia di ricerca e di studio da analizzare trovando punti di contatto col presente. Un percorso iniziato anni fa con l’album “Countin’ The Blues” e il libro “Countin’ The Blues. Donne Indomite” (Arcana Edizioni) sulle regine blues anni venti, che oggi prosegue grazie a “Wild Women Don’t Have The Blues”.

Credit: Denis Ulliana

Un progetto multimediale nuovamente composto da un disco e un libro in cui le vite delle donne del blues e quella di Elli De Mon tornano a intrecciarsi in dieci brani e dodici mappe emotive tracciate senza appropriazioni culturali, per continuare a far risuonare queste voci su carta e su disco raccontandone le storie, approfondendo il contesto, mettendo in evidenza il potere sovversivo e rivoluzionario di musiciste che suonavano e cantavano come necessaria forma di sopravvivenza.

Un mondo esplorato dal punto di vista musicale con la partecipazione di Ciro Montanari, Giusi Pesenti Marco Parmiggiani, culturale (riferimenti frequenti a scrittrici come Toni Morrison e Audre Lorde) e compositivo, ripercorrendo le mille evoluzioni di un genere che ha influenzato e dato i natali al rock n roll che già albergava nei riff di Sister Rosetta Tharpe qui ricordata con “Two Little Fishes And Five Loads Of Bread” (e “Rock Me” ben approfondita nelle pagine del libro “Wild Women Don’t Have The Blues” uscito il dieci settembre).

La voce di Elli De Mon modernizza, reinterpreta ogni nota usando un gran numero di strumenti (chitarre, sitar, organo, tabla, washboard, pedal steel, cucchiai e scacciapensieri) per raccontare figure come Jesse Mae Hemphill e il suo essere one woman band fuori dagli schemi, Mary Alice e Alan McGowan con “My Mother’s On That Train”, pioniere come Mattie May Thomas, Mississipi Matilda Powell e Mamie Smith che con “Workhouse Blues”, “Hard Working Woman Blues” e “Crazy Blues” denunciavano le condizioni di lavoro nelle carceri, negli ospedali psichiatrici, ribaltando un immaginario prettamente maschile.

Il viaggio come fuga e forma di sopravvivenza (“I’m Going To That City” di Sister O.M.Terrell) il rifiuto dell’immagine angelica propugnato da Ida Cox e Etta Baker, “Strange Fruit” di Billie Holiday a ribadire l’importanza di denunciare e non distogliere lo sguardo in un lavoro certosino che non trascura blues women come Mattie Delaney, Georgia White, Ethel Green e Elvie Thomas, Sara Martin, Clara Smith e Ethel Waters (tutte citate e raccontate nel libro). Soddisfacente per appassionati del genere e non solo.