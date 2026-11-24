Servono scarpe comode per ascoltare questi brani. Perché sono canzoni che si traducono immediatamente in corpi in movimento, anzi in collisione, e suoni esagerati. Hyper Gazpacho non ci da scampo: cassa dritta e suoni storti, dance punk e post punk.

L’EP d’esordio, “Nuova Shit De Fuego”, è uscito per Bellezza Records/Universal Music Italia.

Diciamo che siete “into” hyperpop, post punk, indie pop e dance punk beh, allora qui c’è veramente pane per i vostri denti e crediamo proprio che non vi fermerete al primo ascolto!

«Sono un malato di pedali – dice l’artista – più un effetto è strano, più mi gasa. “Nuova Shit De Fuego” è nato così, smanettando in casa tra drum machine, synth e catene di effetti montate d’istinto, con in testa il groove dei Beastie Boys, il caos degli LCD Soundsystem e le armonie di Robert Glasper. La parte più gustosa è stata lavorare assieme agli Exit Exit, un vero e proprio back to back, conosciuti perché frequentiamo gli stessi concerti e locali in giro per il Nord Italia e poi diventati co-produttori per le stesse reference che ci gasano, tra tutti un brano: “Pogo” dei Digitalism».

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