Forte del clamore suscitato dalla loro intensa rilettura di “Teardrop” — finita nella colonna sonora del film “Peaky Blinders: The Immortal Man” e lodata dagli stessi Massive Attack e da Cillian Murphy — la formazione alt-rock Girl In The Year Above si prepara a debuttare per la prima volta in Italia come headliner con due appuntamenti fissati per domenica 7 marzo 2027 al Covo Club di Bologna e lunedì 8 marzo 2027 al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Guidata dalla voce magnetica della frontwoman Jennifer Ball, la band porterà sul palco un repertorio che intreccia scrittura viscerale, suggestioni celtiche, chitarre avvolgenti e linee di pianoforte trascinanti, passando dai primi fortunati singoli come “Mama, My Heart Is Achin'” e “Ode To The Glory Days” fino al recente “Wet Paint”, brano luminoso e ribelle dedicato al tema del consenso.

I biglietti per entrambi gli show (riservati rispettivamente ai tesserati Hovoc e ARCI) saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 27 novembre sui circuiti DICE.fm e Ticketone.