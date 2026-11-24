Anche i Portishead hanno scelto di aderire alla campagna di boicottaggio culturale “No Music For Genocide”, rendendo indisponibile l’intera discografia ufficiale su Spotify, Apple Music e YouTube per gli utenti collegati da Israele (dove restano al momento accessibili soltanto alcuni singoli brani presenti in compilation o uscite esterne).

L’iniziativa, avviata nel 2025 per promuovere il geo-blocco musicale come forma di pressione pacifica e già sottoscritta da oltre mille artisti tra cui Massive Attack, Lorde, Hayley Williams, Dry Cleaning, Kneecap e King Krule, è stata confermata direttamente dai canali ufficiali del movimento. Pur in assenza di un comunicato formale da parte del trio di Bristol, la posizione della band è stata ribadita via social da Geoff Barrow, che ha condiviso un confronto fotografico sulla distruzione di Gaza pubblicato da Annie Lennox accompagnandolo con un esplicito riferimento al boicottaggio.

La presa di posizione si inserisce in un impegno pro-Palestina di lunga data per i Portishead, già schieratisi apertamente nel 2018 a sostegno del boicottaggio culturale e protagonisti lo scorso settembre — seppur a distanza, con una versione pre-registrata di “Roads” — dell’evento benefico londinese “Together for Palestine”.