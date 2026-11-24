Le L7 si sono fatte una chiacchierata con Nic Harcourt su The SoCal Sound per una speciale session live in studio nel programma “More Music in the Morning”, durante la quale hanno proposto “Andres”, “Fuel My Fire” e “Pretend We’re Dead”.

Mentre la band si prepara a salutare il pubblico con il “Last Hurrah Tour”, Donita Sparks, Suzi Gardner, Dee Plakas e la bassista Janis Tanaka, tornata nella formazione, parlano con Nic per riflettere sulla loro carriera, sui loro fan e su ciò che li aspetta in futuro.