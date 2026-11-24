Credit: Jessie Morgan

In vista della pubblicazione del secondo album in studio “No Refunds” — in uscita il 15 gennaio 2027 per City Slang a due anni dall’esordio “Who Let The Dogs Out” — il duo punk di Brighton Lambrini Girls ha svelato l’ultima feroce anticipazione intitolata “Don’t Talk to Me Until I’ve Had My Abortion”:

Costruito attorno a un’invettiva spoken word della frontwoman Phoebe Lunny che esplode in un manifesto pro-choice urticante e diretto contro ogni controllo patriarcale sul corpo delle donne, il brano è accompagnato da una raccolta fondi promossa dalla band insieme all’organizzazione indipendente ARC Southeast a sostegno dell’accesso all’aborto negli Stati Uniti, che culminerà il 1° dicembre con la pubblicazione del videoclip ufficiale.

Nato in seguito a un periodo personale particolarmente complesso per Phoebe Lunny e Selin Macieira-Boss, il nuovo disco espande la tavolozza sonora del duo intrecciando industrial punk, linee di basso spigolose e improvvise aperture pop per affrontare senza filtri temi come il fascismo, l’ascesa dell’intelligenza artificiale e la tossicità della cosiddetta manosfera. Dopo gli appuntamenti di presentazione nei negozi di dischi britannici a gennaio, le Lambrini Girls torneranno stabilmente dal vivo con un lungo tour tra Regno Unito, Europa e Nord America che le porterà anche a recuperare l’atteso debutto sul palco del “Coachella” la prossima primavera.