I dischi delle Los Bitchos suonano come una grande festa interculturale in cui regna una libertà espressiva senza limiti. Sulla pista da ballo, l’inclusività assume la forma di una danza frenetica, scandita da melodie e ritmi provenienti da tutto il mondo.

Credit: Bandcamp

Nel loro terzo album, “Los Bitchos & Friends Vol 1″, la band guidata dalla chitarrista turco-australiana Serra Petale si discosta in parte dalla tradizionale formula strumentale, invitando al party una serie di cantanti. La loro musica si apre così a nuove contaminazioni senza snaturarsi, restando fedele allo strano connubio tra world music e indie rock che ne costituisce la cifra stilistica.

Tuttavia, il gruppo continua a dare il meglio di sé quando si muove in solitaria, senza voci ospiti. L’atmosfera da jam session infinita è il collante che tiene insieme un sound incredibilmente eterogeneo, ma al tempo stesso solido e accattivante, nel quale convivono in armonia funk, cumbia, psichedelia, surf-rock, disco e persino folk anatolico.

Il vento soffia fortissimo da est: i richiami alle sonorità del Medio Oriente e dell’India conferiscono un fascino esotico a brani come “El Pençe” e “Forest”. Più in generale, le Los Bitchos intrecciano continuamente riferimenti provenienti da diverse parti del globo: dai ritmi latinoamericani di “Conexiones” al funk di matrice occidentale di “Hang Up (Pt 2)”, in cui il falsetto del cantante sudanese-americano Sinkane sembra quasi un omaggio ai tempi d’oro della disco music.

In questo scoppiettante melting pot di brani tutti da ballare, spicca senza dubbio la partecipazione di Ambrose Kenny-Smith, cantante e polistrumentista dei King Gizzard & the Lizard Wizard, in “Holding Cell”. Il brano, dalle atmosfere simil-western, mette in risalto la chitarra elettrica di Serra Petale, capace di strizzare l’occhio all’hard rock e, al tempo stesso, di evocare il suono di un sitar. Una festa sorprendente per le orecchie ma, come già detto, le Los Bitchos strumentali restano di un altro livello.