Di Marco Goi

Ogni persona vive la sua personale Odissea. Si chiama vita. È forse per questo che l’opera di Omero è diventata uno dei più grandi best seller nella storia dell’umanità, giusto dietro la Bibbia e la saga di Harry Potter. Le persone normali nella propria quotidianità magari, e sottolineo magari, non si trovano ad affrontare ciclopi giganti cannibali, streghe che (giustamente) trasformano gli uomini in maiali, il canto delle sirene (che a me comunque non dispiacerebbe) e non si trovano prigionieri su un’isola deserta insieme a Charlize Theron (pure questo non mi dispiacerebbe troppo).

Eppure, per quanto più normali, ognuno nel suo percorso si trova ad affrontare problemi che non hanno poi troppo da invidiare a quelli di Ulisse.

A me è capitato durante la visione dello stesso adattamento fatto da Christopher Nolan del poema epico di Omero. Dopo essermelo (volontariamente?) perso al cinema, me lo sono recuperato in streaming. Solo che dura così tanto che non ce l’ho fatta a vederlo tutto in un colpo solo. Lo so, i film vanno sempre guardati dall’inizio alla fine senza pause, tutti d’un fiato, sono io il primo a dirlo, però per cause di forza maggiore ho dovuto interromperlo e la sua visione per intero si è rivelata una vera e propria… Odissea.

Come pellicola unica dura troppo e, specie nella parte finale, diventa estenuante. Come un episodio di “Game of Thrones” che non ne vuole sapere di finire. Perché alla fine dei conti, più ancora che ad Omero, Nolan per questo suo film sembra essersi ispirato a George R. R. Martin. Diciamolo pure.

Il paradosso è che, allo stesso tempo, sembra procedere tutto in maniera troppo veloce, fredda, patinata e superficiale. Come se, più che a un sentito adattamento cinematografico del poema, ci trovassimo di fronte a una vuota versione per immagini, per carità bellissime e girate alla grande, del riassunto dell’opera. Un bignami cinematografico, che poco aggiunge all’originale o a quello che si può sapere andandosi a leggere la pagina Wikipedia dell’Odissea. Un po’ poco per quello che era stato venduto come l’evento mediatico dell’anno, va beh giusto dopo “GTA 6”, e per il titolo che probabilmente e prevedibilmente farà incetta di premi alla notte degli Oscar 2027. A questo punto avrei preferito una bella miniserie approfondita da 8 ore.

Meglio specificarlo: Christopher Nolan è un regista fenomenale e ha un talento visivo pazzesco, questo nessuno lo mette in discussione, ed è capace di scene notevoli come quella del cavallo di Troia.

Quello su cui invece ho dei dubbi è il suo talento come sceneggiatore. Alcuni dei suoi lavori migliori li ha firmati insieme al suo fratello Jonathan, che ho il sospetto in casa Nolan sia quello più bravo con la penna in mano, mentre quelli scritti da lui da solo spesso mostrano delle lacune proprio in fase di scrittura. In particolare per quanto riguarda i dialoghi. Quelli della sua “Odissea” sono davvero banali e scontati, alla costante ricerca della frase a effetto che però non arriva o, quando arriva, suona esagerata. Quanto sarebbe stato bello avere una versione del poema di Omero riletta da Quentin Tarantino, con la sua capacità di scrivere dialoghi tesi e insieme esilaranti?

L’altro problema del cinema di Nolan, già evidente pure nel precedente comunque più riuscito “Oppenheimer” e che qui si ripropone in maniera puntale, sono le scene romantiche e di sesso, storicamente un neo pure dei film di Steven Spielberg, che proprio non funzionano. Non sono intriganti, non sono passionali, non sono sexy. Sono ridicole.

Ci sono poi i momenti che vorrebbero essere più poetici e riflessivi, nelle intenzioni dell’autore forse dalle parti del cinema di Terrence Malick e in particolare de “La sottile linea rossa”, ma che finiscono invece per sembrare uscite da una pellicola di Zack Snyder. E non è la stessa cosa. Volendo azzardare un altro paragone, un tempo Christopher Nolan sembrava ambire al titolo di nuovo Stanley Kubrick. Dopo aver visto “Odissea” direi invece che, al massimo, rischia di diventare il nuovo James Cameron. E, pure in questo caso, detto da me non è certo un complimento.

Nella parte finale, in particolare, “Odissea” abbandona i toni fantasy iniziali dalle parti di “Game of Thrones” e de “Il Signore degli Anelli” per trasformarsi in un action fracassone ricco di combattimenti. A un certo punto mi sono chiesto: ma questo è Ulisse o è John Wick?

Se per me spettatore questa visione è stata un’Odissea, lo è stata anche per lo stesso Nolan nel realizzarla con pesanti cineprese IMAX trasportate in giro per mezzo mondo (Italia compresa) e nel vederla poi giudicata, ancor prima che raggiungesse le sale. Il regista britannico è stato accusato di aver fatto una rilettura “woke” del poema, a causa del “blackwashing” di alcuni personaggi.

Vannacciani, trumpiani, intolleranti vari, cojoni razzisti e affini comunque possono dormire sonni tranquilli. Sì, è stato inserito qualche attore di colore, come Zendaya, il rapper Travis Scott e la molto discussa Lupita Nyong’o nei panni di Elena di Troia, più l’attore trans Elliot Page nella parte di Sinone, ma il loro minutaggio è assai ridotto.

Alla fine tutti i protagonisti principali sono uomini etero bianchi: Matt Damon piuttosto in parte nel ruolo di Ulisse, il solito inespressivo Tom Holland in quelli di suo figlio Telemaco e il prezzemolino Robert Pattinson a tratti convincente e a tratti meno in quelli del villain Antinoo.

Ancora una volta, come quasi sempre nel cinema nolaniano, i personaggi femminili sono scritti male e restano sullo sfondo, da una inadeguata Anne Hathaway come Penelope (ruolo in cui nomen omen avrei visto meglio Penélope Cruz) alla maga Circe interpretata da Samantha Morton, forse la migliore del cast.

L’Odissea ha sempre rappresentato un ostacolo duro da superare nella mia vita. Fin dai tempi del liceo. Come tutte le cose proposte dalla scuola dell’obbligo, ho fatto fatica a digerirla, anche perché il vendicativo guerrafondaio sapientone Ulisse mi stava e mi sta ancora un po’ sul cazzo, e, dovendo proprio scegliere tra le opere di Omero, preferivo l’Iliade. Sperando che Nolan non abbia intenzione di adattare anche quel poema – basta e avanza il pessimo “Troy” di Wolfgang Petersen – mi chiedo: ma si è poi scoperta la vera identità del fantomatico Omero? Non è che in realtà l’Iliade e l’Odissea sono state scritte da un ghostwriter, o magari dall’altrettanto misteriosa Elena Ferrante?

Devo riconoscere infine che pure la stesura di questo post è stata un’Odissea. Non dico di averci messo quanto Omero nel realizzare la sua opera, ma, tra un’interruzione e l’altra, quasi. Ho impiegato diversi giorni per partorire questo post e non mi sembra nemmeno uscito troppo bene. Un po’ come il film di Nolan che, fondamentalmente, è proprio come ci si poteva aspettare l’Odissea girata da Nolan, senza troppe sorprese. Sono state più interessanti le polemiche della vigilia che non il film stesso, assai prevedibile. In maniera altrettanto prevedibile chiudo allora con un classico: molto rumore per nulla.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Pensieri Cannibali’ che ringraziamo per la gentile concessione