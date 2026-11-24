Lo ha già fatto Marty McFly, lo sappiamo, ma se anche voi prendeste una macchina del tempo e vi trovaste nel 1955, ovviamente al cerimoniale ritmico “Incanto sotto il mare” è facile che trovereste i Pop Cautions che intonano questa languida e morbidissima “One”, che sembra proprio uscire dagli anni ’50, seguendo tutti i canoni sonori e di scrittura di quel periodo.

E, ve lo assicuriamo, funziona alla grande.

Quindi, novelli Marty, beh, cominciate già a entrare in ritmo con queste melodie che ci riportano inevitabilmente al passato…poi, se arriverà anche Doc e bisognerà tornare indietro (o avanti), beh, almeno musicalmente sarete già prontissimi.

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