Il prossimo luglio Comfort Festival tornerà nella splendida Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo (MI) per una sesta edizione che si preannuncia esplosiva. I primi artisti confermati sono i Kula Shaker di Crispian Mills, che domenica 4 luglio saliranno sul palco per festeggiare il trentennale del disco d’esordio “K”, e gli storici Pogues, vero e proprio pilastro della musica irlandese, che si esibiranno martedì 6 luglio preceduti sul palco da Modena City Ramblers e Uncle Bard & The Dirty Bastards. I biglietti per queste due serate saranno disponibili su Ticketone dalle 10 di domani, mercoledì 25 novembre, e presto la lineup si arricchirà di altri appuntamenti d’eccezione che si snoderanno nella prima settimana del mese di luglio.

Nel 2025 Comfort Festival ha inaugurato un nuovo capitolo della propria storia trasferendosi per la prima volta nella Città Metropolitana di Milano, scegliendo il giardino in stile francese di Villa Casati Stampa, splendida residenza nobiliare del Seicento a Cinisello Balsamo alle porte del centro di Milano. Una nuova casa che ha accolto artisti del calibro di Ben Harper & The Innocent Criminals, la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai, Warren Haynes Band, Wolfmother, Blackberry Smoke, Fink e molti altri, confermando la vocazione internazionale della manifestazione e la sua capacità di attraversare generi e sensibilità musicali differenti.

Villa Casati Stampa, Cinisello Balsamo (MI) / ingresso da via Fratelli Cervi.