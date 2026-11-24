Lungo tutto il decennio Zero, c’è stato un interesse diffuso nei confronti della canzone d’autore norvegese, ovviamente nato dal successo dei Kings Of Convenience e che ha coinvolto nomi come Terje Nordgarden (che, in realtà, è quasi più un prodotto del sistema Italia), Thomas Dybdahl, Magnet (nome d’arte di Even Johanssen, il mio preferito e purtroppo passato sotto traccia in Italia), Ane Brun e Susanne Sundfør. E poi c’è lui, Sondre Lerche, che, con il secondo album “Two Way Monologue” e in particolare la title track aveva toccato il cuore di molti e si era assicurato un posto tra i nomi che contano. Negli anni a venire, la sua produzione aveva un po’ perso in immediatezza e, di conseguenza, la sua popolarità non si era ulteriormente allargata, ma il seguito non gli è mai mancato e così, dopo la data in solo al Biko nel 2022, Sondre è tornato nel capoluogo lombardo, anche stavolta accompagnato solamente dalla propria chitarra.

Credit: Stefano Bartolotta

L’occasione è l’uscita del recente disco “Acrobat”, un lavoro che punta molto su un suono ricco e ricercato, ovvero tutto il contrario di ciò che ci si può aspettare da un’esibizione chitarra e voce. Però, ogni appassionato di musica sa bene che, quando una melodia è valida e viene cantata con il timbro vocale adatto, il brano funziona sotto qualunque veste esso venga presentato, e il set di stasera ha rappresentato il perfetto esempio di questa situazione. Sondre è entrato in scena, si è avvicinato al microfono e senza accompagnamento strumentale ha intonato una stupenda interpretazione di “Human Hands” di Elvis Costello, brano già presente in una sessione registrata dal vivo nel 2006 (“Duper Sessions”), incantando all’istante tutti i presenti. Poi ha, sostanzialmente, diviso il live in due parti, la prima suonata con la chitarra acustica e la seconda con quella elettrica, ma non pensiate che la metà iniziale sia stata votata all’introspezione e la seconda alla vivacità, perché, in realtà, un ampio spettro emozionale ha caratterizzato tutto il concerto, con momenti di buonumore che hanno convissuto gomito a gomito con episodi più intensi e introspettivi.

Come si conviene per un musicista della sua esperienza e del suo calibro, Sondre ha suonato la chitarra con modalità stilistiche differenti, svariando tra pennate e fingerpicking e tra alte frequenze e rarefazioni. Anche dal punto di vista vocale ha messo in mostra un’ottima capacità di destreggiarsi tra tonalità differenti, e solo all’inizio il timbro si è leggermente sporcato quando ha provato ad andare in alto. Del resto, è in tour ininterrotto da tre mesi ed è normale che le corde vocali fossero un po’ affaticate. In ogni caso, è bastato che esse si scaldassero un attimo e anche i momenti più impegnativi sono stati superati brillantemente, soprattutto in occasione di una “Drive Me Away From You” superlativa.

L’altro momento di spicco all’interno della sezione acustica è stato rappresentato da una “Little Kids” interpretata con un’intensità emotiva rara, e non può essere un caso che entrambi i brani siano contenuti nel disco più recente, perché ciò dimostra quanto l’artista creda in queste sua nuove composizioni e che, a 25 anni dal disco di debutto, egli è ancora in grado di emozionare non solo chi lo ascolta, ma anche sé stesso. E il fatto che sia proprio lui il primo a essere coinvolto dalla propria musica è stato dimostrato anche dai discorsi tra una canzone e l’altra, perché alcuni erano certamente scherzosi e volti a sdrammatizzare (simpatico il momento in cui ha fatto notare che tutti gli chiedono come faccia a gestire la propria voce in un tour così lungo ma nessuno si preoccupa delle sue unghie) ma altri si sono addentrati nei meccanismi mentali che lui stesso si crea per mantenere il proprio songwriting vivo e con uno scopo, facendolo in modo sempre interessante e mai serioso.

Credit: Stefno Bartolotta

Al momento del cambio di chitarra, Sondre ha chiesto al pubblico “are you ready for rock n roll?” aggiungendo poi la precisazione “very gentle rock n roll” e lanciandosi poi in un pugno di brani dal suono ovviamente più robusto e nei quali si sono distinti, stavolta, episodi del passato come “Sleep On Needles” e l’immancabile “Two Way Monologue” che ha chiuso il set principale prima dell’unico encore, per il quale Sondre si è presentato in canotta bianca e cha chiesto al pubblico di fare richieste, accontentando il fan che aveva urlato il titolo “Minor Detail”.

Passare un lunedì sera così rinfranca decisamente lo spirito e mette dell’umore giusto per il resto della settimana. Grazie all’Arci Bellezza e, soprattutto, a un magico Sondre Lerche!