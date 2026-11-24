“Whole Wide World” di The Body+Cel Genesis è il re dei dischi impossibili.

Batteria nuda e cruda, uno screamo che non fa prigionieri, elettronica minimale; il tutto condito da un editing geniale.

C’è tantissima fisicità in questo lavoro, sembra di “toccare” la musica.

Infatti, non si tratta semplicemente di ascoltare un album, ma di lasciarsi investire da una materia sonora che non concede distanze di sicurezza.

Credit: Chris Danko





La collaborazione mette in relazione l’universo abrasivo e sperimentale del duo formato da Chip King e Lee Buford con la sensibilità elettronica di Cel Genesis, dando vita a un lavoro nel quale drumming, screamo ed elettronica minimale si fondono in un organismo difficilmente riconducibile a una singola grammatica. Il risultato è una continua collisione di linguaggi, un accumulo di impulsi ritmici, distorsioni, frammenti vocali e stratificazioni sintetiche che sembrano procedere secondo una logica di progressiva saturazione. Eppure, dietro questa apparente anarchia, esiste una precisa concezione dello spazio e del movimento.



È soprattutto la componente ritmica a impressionare. Il drumming conserva una fisicità primitiva, mentre l’elettronica interviene per alterarne la percezione, moltiplicarne gli impulsi e deformarne la naturale scansione. Le voci screamo, spesso ridotte a manifestazioni di pura tensione, non cercano una posizione privilegiata all’interno del missaggio: diventano un ulteriore elemento di pressione, una presenza che si confonde con il rumore anziché emergere da esso. Le frequenze basse sembrano comprimere lo spazio, le percussioni aggrediscono la superficie dell’ascolto e le componenti elettroniche introducono una dimensione artificiale, quasi meccanica, che rende ancora più inquietante l’intero impianto.



La sensazione è quella di essere continuamente travolti, senza che questa sopraffazione produca necessariamente un rifiuto. Al contrario, proprio nell’impossibilità di sottrarsi all’impatto sonoro nasce una forma di euforia, una risposta fisica che convive con un’inquietudine persistente. È un paradosso particolarmente riuscito: la musica sembra voler distruggere ogni punto di riferimento, ma proprio questa perdita di orientamento genera un’esperienza liberatoria. Non c’è una vera catarsi, tuttavia, perché il sollievo non arriva mai a separarsi dall’angoscia.

Il suono digitale e quello organico si contaminano fino a perdere parte della propria identità, producendo una fisicità anomala, nella quale la macchina sembra acquisire un sistema nervoso e il corpo assumere le caratteristiche di un dispositivo sottoposto a sovraccarico.



“Whole Wide World” è un lavoro che lascia addosso una sensazione difficile da esaurire: un misto di eccitazione e disagio, di abbandono e resistenza. La sua musica non accompagna, non consola e non offre appigli. Investe l’ascoltatore, lo disorienta e lo costringe a confrontarsi con una materia sonora che sembra possedere una propria volontà. Forse è proprio qui che risiede la sua qualità più sorprendente: nella capacità di trasformare il rumore in un’esperienza tangibile, quasi fosse possibile afferrarlo con le mani. E scoprire, nel momento stesso in cui lo si tocca, che è impossibile non lasciarsene ferire.