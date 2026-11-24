Tim Burgess, voce dei Charlatans, farà il suo DJ set al Covo di Bologna per Cool Britannia sabato 12 dicembre 2026.
I biglietti sono disponibili su MC2Live.it.
Tim Burgess è la voce dei Charlatans da oltre trent’anni, ma dietro l’inconfondibile caschetto biondo si nasconde uno dei selector più curiosi e generosi della scena britannica.
La sua collezione conta oltre 3.000 7″ e si sente: in una sola notte passa dall’indie dance al northern soul, dalla Motown al post punk, dal britpop all’hip hop, tra rarità dei Cure capaci di accendere la pista e i classici psichedelici dell’era Heavenly.