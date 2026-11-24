Tony Iommi – chitarrista dei Black Sabbath, padrino dell’heavy metal e uno dei più grandi artigiani del riff che la storia ricordi – torna finalmente a produrre nuova musica, a distanza di ben tredici anni dal canto del cigno della sua storica band.

Credit: Ross Halfin

“From The Dark” arriva un anno dopo la morte del collega Ozzy Osbourne, evento che preclude ogni possibilità di ulteriori reunion. La via solista, già percorsa in passato, era quindi l’unica possibile; ma qui si va oltre, perché il disco segna un vero e proprio punto di ripartenza.

A differenza dell’esordio del 2000, farcito di ospiti illustri, e dei due album a quattro mani realizzati con l’amico Glenn Hughes, questa fatica nasce dal lavoro condiviso con una band vera e propria, composta dal tastierista e produttore Mike Exeter, dal batterista Karl Brazil, dalla bassista Becky Baldwin (da un paio d’anni membro fisso dei Mercyful Fate) e dal cantante Jørn Lande.

Il norvegese, noto al grande pubblico per i trascorsi power metal con i Masterplan, condiziona in modo decisivo tutto il sound del disco, che ha poco o nulla da spartire con le produzioni dei Black Sabbath classici. La sua voce, potente e graffiante ma chiaramente segnata da influenze soul e blues, richiama da vicino quelle di due ex collaboratori di Iommi, Ronnie James Dio e Tony Martin: ne consegue che, sul piano stilistico, “From The Dark” somiglia molto a quanto realizzato tra la metà degli anni ‘80 e la metà dei ‘90 dai Black Sabbath guidati quasi esclusivamente dal chitarrista di Birmingham. Il velo di oscurità c’è ma, nel complesso, la musica si mantiene su un registro epico e drammatico, in linea con un disco alla “Headless Cross”.

Lande è un virtuoso, uno di quei cantanti capaci di fare qualsiasi cosa in ambito hard & heavy, e Iommi sa sfruttarlo a dovere, concedendogli il giusto spazio nei passaggi più melodici, dove di tanto in tanto fanno capolino tastiere e parti orchestrali (“Beyond The Dead”, “Stormwatcher” e la bellissima “Death Wake”, impreziosita dalla chitarra di Brian May dei Queen). Il senso di maestosità che ne deriva dà all’intero disco un tono quasi cinematografico.

Ma, come si suol dire, il troppo stroppia: inseguendo le sirene simil-power del cantante, Tony Iommi si allontana dalle origini doom fino a snaturarsi, e in alcuni passaggi l’album sfiora pericolosamente la noia. Stiamo comunque parlando di uno degli inventori – se non dell’inventore – del genere, quindi il materiale di qualità certo non manca.

Lo si trova nei brani più cupi e pesanti, dove riemerge quell’indole infernale che rese giganti i Black Sabbath: sonorità arcigne, da film horror, che il chitarrista sa maneggiare con mestiere, tanto nei tempi lenti quanto nelle accelerazioni. “Over The Violent Sun”, “World Alone”, “Return Of The Arbalist” e “Legacy” sono canzoni ben scritte e strutturate, capaci di rievocare il passato mefitico del miglior heavy metal.

Mancano i riffoni davvero memorabili (e non è un problema da poco, considerando il personaggio) ma, in fin dei conti, il disco funziona così com’è. Un’opera compatta, ma non particolarmente ispirata.