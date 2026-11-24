Credit: Claudio Sarzi Madinini

Nato dall’incontro tra la scrittura di Luigi Bussotti (Adult Matters) e la struttura armonica e melodica composta da Giulia Impache, “Under The Pillow” restituisce le contraddizioni di un sentimento che, consumandosi, lascia emergere rabbia, disincanto e un’ironia amara. La produzione di Andrea Marazzi, produttore e guida del collettivo torinese Pietra Tonale, accompagna il brano attraverso sonorità dal respiro dichiaratamente anni Novanta, sospese tra suggestioni elettroniche e tensioni alternative.



“Stimo profondamente Giulia fin dal primo momento in cui ci siamo conosciuti, grazie alla nostra comune etichetta e ad alcuni concerti che abbiamo condiviso. Oltre alla stima artistica, si è creata da subito una bella sintonia umana. Pur arrivando da percorsi musicali differenti, ho riconosciuto in lei un’attitudine che sento molto vicina alla mia: una sorta di spirito punk, inteso nel senso più ampio del termine, che mi ha affascinato e con cui sono entrato immediatamente in connessione. È una grande professionista, una persona che lavora con passione e dedizione e dalla quale continuo a imparare molto, ogni giorno.”



“Luigi è un artista che stimo molto. Facciamo parte della stessa etichetta e, nel tempo, il nostro rapporto si è consolidato, trasformandosi gradualmente in una vera amicizia. Arriviamo da esperienze e percorsi musicali diversi, ma condividiamo una visione affine di ciò che vogliamo fare e, soprattutto, di quello che desideriamo esprimere attraverso i nostri progetti.

Di Luigi mi colpiscono soprattutto l’approccio estremamente personale alla voce e alla scrittura, la sua energia e la sua intraprendenza. Ammiro molto la sua capacità di buttarsi nelle cose con una naturalezza che a volte a me manca.

Scrivere un brano insieme è stato un momento di grande stimolo creativo. Uscire dalle proprie abitudini e confrontarsi con sensibilità diverse è un’occasione importante per crescere musicalmente, ma anche per ricordarsi che la musica dovrebbe essere prima di tutto un’esperienza di libertà, condivisione e divertimento. In questo progetto abbiamo cercato di far dialogare i nostri mondi e le nostre esperienze, affidandoci reciprocamente e mettendoci completamente al servizio della canzone. È stato bello lasciarsi sorprendere da quello che poteva nascere dal nostro incontro, senza cercare di prevalere l’uno sull’altra o di snaturare le rispettive identità“.



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