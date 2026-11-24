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Il cantautore statunitense Greg Freeman debutterà per la prima volta in Italia con un unico appuntamento fissato per sabato 5 giugno 2027 sul palco del Circolo Arci Bellezza di Milano.

L’occasione sarà quella di ascoltare dal vivo i brani del recentissimo terzo album “All Set The Bone” (uscito per Transgressive/Canvasback), un doppio LP registrato in California sotto la guida di John Congleton che fa seguito all’acclamato “Burnover” del 2025.

Scritto in una remota cittadina del New Mexico e concepito per catturare l’urgenza delle esibizioni dal vivo, il nuovo lavoro intreccia riflessioni politiche e racconti personali spaziando dall’alternative rock anni Novanta di “Totaled” alle sfuriate post-hardcore in stile Fugazi di “Marooned” e “Hail Mary”, fino alle dilatazioni psichedeliche arricchite dagli ottoni.

I biglietti per il concerto milanese (riservato ai soci ARCI) saranno disponibili al prezzo di 20 euro a partire dalle ore 10:00 di venerdì 27 novembre sulla piattaforma DICE.fm.