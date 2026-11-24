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I CAKE torneranno in Italia nell’estate del 2027 per un unico appuntamento dal vivo intitolato “An Evening with CAKE”, in programma mercoledì 16 giugno sul palco del Circolo Magnolia di Milano.

Nata a Sacramento nei primi anni Novanta come risposta ironica e spiazzante all’egemonia grunge, la formazione californiana ha costruito nel corso dei decenni un’identità musicale inconfondibile — capace di fondere rock, funk, country, jazz e suggestioni latine — all’insegna della più totale indipendenza artistica e produttiva, registrando nel proprio studio alimentato interamente a energia solare. L’appuntamento milanese coinciderà con il ritorno discografico della band guidata da John McCrea, attualmente al lavoro sul nono album in studio previsto proprio per il 2027 a distanza di oltre quindici anni dal numero uno in classifica “Showroom of Compassion“.

I biglietti per il concerto saranno in vendita su Ticketone a partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 novembre al prezzo di 40 euro più diritti di prevendita (50 euro in cassa la sera stessa).