Credit: Anton Coene

I Wilco annunciano il loro ritorno in Italia nel 2027 con un’unica data del loro World Tour, dopo i due straordinari appuntamenti live dello scorso settembre. La band di Chicago torna nel nostro Paese per un nuovo, imperdibile appuntamento.

Mercoledì 30 giugno 2027

Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro del Vittoriale

Tener-a-mente

Per informazioni: www.anfiteatrodelvittoriale.it

Biglietti QUI.

Da oltre trent’anni, i Wilco sono tra le realtà più influenti e innovative della musica indipendente internazionale. La formazione attuale — Jeff Tweedy, John Stirratt, Glenn Kotche, Pat Sansone, Nels Cline e Mikael Jorgensen — è considerata una delle più solide e straordinarie della scena internazionale, soprattutto dal vivo. I concerti dei Wilco sono esperienze di rara intensità.