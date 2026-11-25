Grande ritorno in Italia per gli Anthrax, una delle thrash metal band più amate dai fan. Gli americani, forti della pubblicazione del nuovo album “Cursum Perficio“, annunciano oggi le date del nuovo tour.
Tra queste ci sono anche due concerti nel nostro paese: gli Anthrax suoneranno il 25 marzo all’Alcatraz di Milano e il 27 marzo alla Hall di Padova.
Prima di loro salirà sul palco Kerry King: la band solista del chitarrista fondatore degli Slayer vede alla batteria Paul Bostaph (Slayer), alla chitarra Phil Demmel (ex Machine Head), dietro al microfono il cantante Mark Osegueda (Death Angel) e al basso Kyle Sanders (Hellyeah).
Gli show saranno infine aperti dai Sacred Reich, seminale thrash metal band originaria di Phoenix in Arizona formatasi nel 1985.
Biglietti QUI.