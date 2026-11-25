Gli Ulver svelano “Shadows of ’96″, primo singolo tratto dal prossimo album “Neverland II“, la cui uscita in formato digitale è prevista per il 31 dicembre 2026 e quella in formato fisico per il 5 marzo 2027.
Il quindicesimo album in studio degli Ulver, “Neverland II”, che costituisce il secondo capitolo della loro “trilogia di Neverland”, riprende da dove si era interrotto il disco pubblicato a sorpresa lo scorso anno, addentrandosi ulteriormente nei recessi oscuri di questa terra inesplorata. Se la prima parte era un vagare onirico, questa ne approfondisce l’incantesimo.
Tracklist:
- O Dark Dark Dark
- Shadows of ’96
- Aschenkraut
- Ouroboros (Mantra)
- O’er Chasms of Sable
- A Concrete Wilderness
- Childe’s Tomb
- Sword and Shroud
- Hanging Garden
- The White Drift of Worlds