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Dopo il loro recente singolo “MY GOD IS A STRANGER”, il duo delle West Midlands GANS ha pubblicato “STEP PSYCHOSIS”, l’ultimo brano tratto dal loro secondo album omonimo di prossima uscita, in uscita il 26 febbraio 2027 per Strap Originals.

Parlando del brano la band ha dichiarato: “Parla di un uomo convinto che il mondo stia per finire e che lui sia l’unico a rendersene conto. Lo sente nelle ossa, mentre tutti quelli che lo circondano continuano a vivere come se nulla fosse. L’abbiamo scritta mentre si svolgeva l’intera vicenda di Trump e dell’acquisizione della Groenlandia, e quella sensazione di assistere a qualcosa di assurdo e spaventoso che si consumava, mentre il mondo se ne infischiava, ha davvero alimentato il brano».

La band ha già pubblicato i singoli “MY GOD IS A STRANGER” e “DO YOU GLOW?” tratti dall’album.

Composta dal duo Thomas Rhodes (basso/chitarra/sintetizzatori/voce) ed Euan Woodman (batteria/voce/sintetizzatori), la band rivela musicalmente un suono molto più ampio che si addentra più profondamente nel mondo della musica elettronica.

L’anno prossimo i GANS saranno in Italia per una serie di date, biglietti QUI.

14 Aprile – Circolo Arci Bellezza – Milano

15 Aprile – Invincible Festival – Roma

16 Aprile – Z? Centro Culture Contemporanee – Catania

17 Aprile – Retronouveau – Messina

20 Aprile – Locomotiv Club – Bologna