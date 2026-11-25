Credit: Michele Brigante Sanseverino

Esplosivo, dirompente, trascinante. All’Alcatraz i KNEECAP hanno fatto ballare insieme generazioni diverse. La domanda è cosa ce ne facciamo, una volta fuori, di tutta quella rabbia e di tutta quella voglia di stare insieme. Una frase di circostanza, un commento indignato sui social, poi si skippa e ci si sente a posto con la coscienza. È proprio lì, nel gesto di quel dito che passa oltre, che i KNEECAP ci chiedono di fermarci. La loro musica vuole smuovere le coscienze e spingerci a una ribellione che prenda forma nei fatti. Perché il sistema contro cui alzano la voce, questo circo perverso, questo carnevale sanguinario, fa da sempre il suo mestiere. Ci impoverisce, ci umilia, ci sfrutta, ci uccide.

Da Belfast lo sguardo corre soprattutto a Gaza, ai territori palestinesi illegalmente occupati, a un popolo che paga con la vita la propria sete di libertà, autonomia e indipendenza. Gli alleati di uno Stato razzista, violento, autoritario e colonialista continuano a sminuire, banalizzare, persino negare il genocidio. Il prezzo di ogni negazione lo paga chi è sotto le bombe, troppo spesso un bambino, un adolescente. Intanto, anche in Paesi come l’Italia, si promuovono leggi su misura e si brandisce l’accusa di antisemitismo contro chi denuncia le responsabilità del governo israeliano, la brutalità del suo esercito, la prepotenza dei coloni. Come se bastasse mettere a tacere chi parla per cancellare ciò che accade. Come se la Palestina fosse un’invenzione della Storia, un gioco di confini sulle carte geografiche. Come se su quella terra non vivesse da millenni un popolo con la sua lingua, la sua memoria, la sua cultura. A Milano quella cultura è salita sul palco con Fawzi e ha preso la forma di un set elettronico.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Poi, con i KNEECAP, all’Alcatraz ci si è anche divertiti, e parecchio. C’erano i più giovani e c’era chi avrebbe potuto essere loro padre o madre, tutti a ballare attorno a un’idea di pace e di giustizia, di amore e di solidarietà che questo capitalismo armato fino ai denti vorrebbe rendere impensabile. Sul palco quell’idea diventa dance elettronica, hip-hop incalzante, rap tagliente. A tenere insieme tutto è l’urgenza del punk, un punk che ha ben poco da spartire con la disperazione o il nichilismo. Sa quali ingranaggi inceppare, quali nemici combattere, quali macchinazioni sventare.

Belfast o Londra, Milano o Dublino, Gaza o Tel Aviv. Il mondo, visto da sotto quel palco, sembra più piccolo. E se il potere arriva ovunque, ovunque può essere messo in discussione. Siamo tanti, siamo arrabbiati, siamo stanchi di essere fregati, irretiti, traditi. Stanchi, soprattutto, di assistere ai massacri dell’IDF. Forse l’epoca dei dollari americani sta davvero finendo? Forse torneranno le antiche parole? Forse ciascuno di noi caccerà finalmente i propri inglesi da casa sua? Dalla sua terra, dalla sua vita? Dal suo tempo, dai suoi sogni, dal suo futuro?

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Quel carnevale continua anche quando la canzone finisce. È il mondo malato e crudele in cui ci siamo abituati a vivere, quello in cui ci accontentiamo di uno smartphone e di un lavoro di merda, mentre, sullo schermo di quello stesso telefono, vediamo persone inermi fatte letteralmente a pezzi. È una storia antica. L’abbiamo vista in Africa, nei campi di cotone del Sud degli Stati Uniti, nelle piantagioni del Terzo mondo, nei lager e nei campi di concentramento e detenzione. L’abbiamo vista nelle fabbriche, nei cortei degli anni Settanta, durante i Troubles irlandesi, nelle piazze delle nostre metropoli. Oggi la vediamo, amplificata fino all’assurdo, in Palestina.

Quando diremo basta?

Domani, per cominciare. Quando faremo la spesa, quando sceglieremo cosa leggere, cosa ascoltare, cosa vedere al cinema, in TV o in streaming. E quando, nel segreto di una cabina elettorale, avremo in mano una matita e il nostro voto. Possiamo cominciare a chiederci a chi va il denaro che spendiamo, a chi diamo ascolto, a chi affidiamo il potere di decidere anche per noi. E possiamo smettere di essere clienti inermi. Possiamo boicottare chi ci fa male, chi ci sfrutta, chi ci disprezza e poi ha bisogno del nostro tempo, del nostro lavoro, del nostro sostegno, del nostro voto, delle nostre capacità e persino delle nostre idee. Quel basta gridato insieme all’Alcatraz possiamo portarcelo a casa. Domani avremo già diverse occasioni per tenergli fede. Perché “Bella Ciao”, con cui la band chiude la serata, non è solo un omaggio, uno slogan, o una mossa mediatica, ma è qualcosa che vive dentro di noi e che reclama il suo diritto ad esistere, ad esprimersi, ad avere un futuro dignitoso, libero, sicuro e pacifico nella propria terra.