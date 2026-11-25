Credit: Artur Bergart

Tra le migliori interpreti contemporanee di area jazz, la cantante e pianista Olivia Trummer è pronta a esibirsi nella nostra Penisola con date previste il 27 novembre in quel di Genova (presso “La Claque”), il 5 dicembre a Mestre (“Al Vapore”), per concludere il giorno successivo al “Ristori Jazz Club” di Verona.

Sarà l’occasione per lei di presentare live il progetto in trio “Light on the Horizon”.

Abbiamo avuto modo di sentirla telefonicamente per una chiacchierata molto piacevole, in cui oltretutto ha mostrato di sapersi destreggiare più che bene con la lingua italiana!

Ciao Olivia, buongiorno. Partirei dal tuo album più recente, “Like Water”, uscito un anno fa e prodotto da un mostro sacro come Russ Titelman. L’ho ascoltato parecchio e lo trovo davvero bellissimo. È composto da brani tuoi e cover, ma arrangiato in una maniera che sembra al cento per cento tuo, è tutto così molto coerente a livello stilistico che si sente proprio il tuo tocco. Com’era avvenuta la scelto di queste canzoni?

Ciao Gianni, grazie, sono onorata delle tue parole. Nei miei dischi precedenti c’erano soprattutto composizioni mie, qui invece abbiamo il mix di cover e originali, ma anche nelle rivisitazioni altrui mi piace trovare un angolo mio sul pezzo, estrarre una cosa che a me risuona di più e svilupparla in un’ottica diversa. Il mio scopo, lavorando al disco con un produttore di fama che portava tutta la sua esperienza, era di ideare un ritratto musicale mettendo al suo interno quello che fa parte di me.

Quindi ci doveva stare di tutto, a iniziare dalla musica classica – perché sono cresciuta con quella – ma mettendola assieme con momenti che sono il frutto della mia curiosità, dall’improvvisazione del jazz all’immediatezza del pop, anche nella stessa traccia. Avevo già in repertorio della musica mia in cui mescolavo la classica con la forma canzone, il jazz con la black music. Con “Like Water” abbiamo portato a compimento quegli esperimenti, creando un arco da un genere all’altro. A me viene naturale così, alla fine è tutto suono, trovo che siano di più gli elementi che mettono in connessione due poli musicali differenti rispetto al resto, sono maggiori le cose in comune che quelle diverse.



Tra le varie cover, mi incuriosiva la tua versione di “Tu, io e domani” di Joe Barbieri: è una canzone molto bella, però non così conosciuta rispetto ad alcuni classici che si trovano in scaletta. Come hai conosciuto questo bravissimo artista e perché hai scelto questo titolo?

Joe l’ho conosciuto perché lavorava con la mia manager Giovanna Mascetti, mi è sempre piaciuto tanto come artista. Abbiamo vissuto entrambi la pandemia risentendone molto, io stavo in Germania allora, e l’Italia mi mancava tanto, il non poter viaggiare… non era una bella sensazione! Joe scrisse quel pezzo durante il lockdown e invitava gli amici musicisti a farne le proprie versioni, al fine di creare una raccolta di beneficenza. Insomma, è un rapporto di stima e amicizia partito da lontano.

A un certo punto Giovanna mi ha detto: “perché non provi anche tu?”. Io non avevo mai cantato in italiano prima di allora, lo sapevo parlare un pochino perché vi avevo soggiornato per un periodo ma era per me un’esperienza nuova incidere nella vostra lingua. Tuttavia, entrando in questa canzone è venuto tutto molto facile, e nel farlo mi sono sentita più vicina all’Italia.

È proprio vero che la musica può cancellare le distanze e farti riprendere la forza. Credevamo davvero che le cose sarebbero cambiate, un giorno, lasciandoci quel momento alle spalle

Sei nata in una famiglia di musicisti: quanto sei stata condizionata in senso positivo da questa cosa e quanto ha inciso un imprinting culturale così forte nella tua affermazione? Hai sentito una specie di vocazione?

Molto presto direi! C’era questo pianoforte bellissimo a casa nostra, i miei suonavano ogni giorno, per me ormai quell’oggetto del desiderio faceva parte della famiglia!

Ho iniziato a 3 anni, ricevendo lezioni di musica classica da mia mamma; lei non usava spariti, e anch’io nei primi anni non riuscivo ancora a leggere la musica ma ascoltavo e guardavo con attenzione, era più un fatto di suono, non di quello che avrei imparato a leggere da lì a poco con lo studio.

Ero curiosa sempre di più di conoscere il pianoforte, cosa sono gli intervalli, come funzionavano le note: ero molto attratta, quasi come fosse un giocattolo, “complesso”, ovviamente.

Ho scoperto presto che mi piaceva e avevo un’assoluta voglia di creare qualcosa che rimanesse anche il giorno dopo. E dovevo necessariamente scrivere per ricordare, volevo esprimermi attraverso la musica, l’ho sempre percepita come una cosa molto mia, come se da sempre volessi fare questo, e da allora quella prospettiva non è mai cambiata.

La tua formazione classica e jazz ti ha aiutata poi nel comporre anche le cose più pop?

Credo che avere un orizzonte musicale più ampio sia sempre meglio, perché non ti perdi in uno schema rigido, ma lo sai maneggiare con cura. La musica classica si sa che in tanti casi è molto complessa, le composizioni hanno un lungo sviluppo, un arco ampio, ma mi piace pensare che anche in un formato più compatto come una canzone pop ci siano dei momenti di sorpresa e di contrasto, e in ciò questo mio essere nell’ambiente della musica classica e del jazz mi ha aiutato. È una necessità quella di esplorare fin dove la musica possa trasportarmi.

Cosa ascoltavi da ragazza, visto che eri aperta anche verso altri linguaggi musicali?

Era facile pescare dalla grande collezione di vinili dei miei, passando quindi dai Beatles a Santana, da Stevie Wonder ai Queen, alcuni gruppi rock: la buona musica da ascoltare in casa non mancava. Poi quando anch’io ho iniziato a comprare dischi andavo dalla musica jazz al pop, mai in una sola direzione. Ho avuto ad esempio una forte passione per Michael Jackson.

E questa tua attitudine pop nell’esprimersi con i tuoi dischi emerge chiaramente, si avverte l’armonia nel saper unire i vari mondi musicali.

Ti dirò, era anche una necessità all’inizio. Quando ho iniziato a scrivere musica mia, non leggendola ancora non c’era un modo semplice di ricordare la canzone: la musica pop ti da’ qualcosa da ricordare, ti facilita molto in questo.

Questa situazione di dover ricordare i dettagli di una cosa per saperla riprodurre mi ha fatto comporre in un modo che quello che scrivo, anche quando è complesso, deve avere quel qualcosa che sia memorabile, facile da ricordare e memorizzare.

Così avviene anche per l’ascoltatore, che quando assiste ai miei concerti o ascolta per la prima volta i miei dischi riesce a seguirmi, ciò che suono rimane nella sua mente.

Veniamo appunto alla dimensione live, quella dove riesci a sprigionare tutto il tuo talento. Ti sei esibita nel corso della tua carriera con musicisti importanti. Ora con questo nuovo trio sembri molto in sintonia. Come avete trovate il vostro equilibrio, ognuno con la propria esperienza e sensibilità? Come avete fatto ad amalgamarvi così bene?

Il trio è la formazione che preferisco e quella che nel mio percorso ho utilizzato di più. È un formato che mi piace molto perché rimane inalterato un bell’equilibrio tra libertà e la possibilità che ti offre nell’orchestrazione e negli arrangiamenti.

Si tratta di tre strumenti più la voce, quindi in pratica sono quattro strumenti, e in questo modo si possono fare cose diverse senza limitarsi ad esprimersi, poiché rimane tanto spazio nella musica, e per la musica. Proveniamo da luoghi diversi, ma noi tre viviamo tutti a Berlino.

Earl Harvin, il batterista, l’ho conosciuto in un progetto con Kurt Rosenwinkel, un famoso chitarrista jazz americano. Fu scelto proprio per il suo tocco molto “americano” con lo strumento. Earl ha un approccio più da studio che non jazz propriamente detto, lui crea la forma di una canzone, la supporta nello sfondo e soprattutto mette tanta energia, che in un ambiente come il nostro può fare la differenza. Non ha l’indole del batterista jazz che deve sempre sperimentare, cosa che va bene in alcuni contesti per carità, ma io nella mia musica ho bisogno anche della giusta dose di energia, del groove, di un musicista che sa stare al suo posto senza perdere mai il controllo dello strumento. E lui in questo è proprio perfetto, perché si prende il suo tempo per capire cosa serve alla canzone, cosa sia più funzionale ad essa e poi la realizza. E non da ultimo è una persona fantastica e l’aspetto umano è importante, visto quanto tempo si trascorre insieme come gruppo.

Riguardo Makar Novikov, il contrabbassista, beh…lui è mio marito e siamo in sintonia piena su tutto, abbiamo tempo per provare molte cose insieme! Conosce gran parte della mia musica e mi ha sempre supportato: è un bravissimo solista, un virtuoso ma anche lui in questo progetto sa stare un po’ sullo sfondo. Si è dimostrato un accompagnatore bravissimo perché questo trio è giocoforza più concentrato su di me nel doppio ruolo di cantante e pianista, oltre che compositrice.

E lasciami dire che è bello lavorare con due gentiluomini che mi valorizzano al meglio, accettando questo equilibrio artistico, ma che da ottimi professionisti quali sono sanno brillare quando è il loro momento.

Cosa ti aspetti da questi concerti italiani?

Sono molto felice di suonare in Italia, essendo tanto legata alla vostra terra. Io penso, spero, che ognuno andrà a casa con una melodia in testa, perché le canzoni che proporrò hanno quel carattere, come dicevo prima, che si fanno ricordare facilmente.

Amo le canzoni che ti trasportano altrove, che ti danno calore, energia e speranza. Non viviamo un periodo facile e un musicista può dare un segnale forte, dare coraggio o anche solo farti tornare a credere nella bellezza.

E la scaletta dei concerti riguarderà questo progetto specifico “Light on the Horizon” o avrai modo di ripercorrere un po’ la tua storia?

Con questo nuovo progetto proponiamo tutte canzoni nuove, inedite, in una dimensione dal vivo per il momento, ma è già programmato di registrare tutto il materiale. Ci vuole tempo perché la cosa avverrà a New York: ci sarà qualche ospite, i cori, gli archi, un bel po’ di lavoro di produzione, insomma, ma siamo pronti!

Quindi con l’anno nuovo ci dobbiamo aspettare un disco nuovo?

Sì, sto lavorando al disco nuovo da un po’ di tempo, ora lo stiamo suonando unplugged ma ho già scritto tutti gli arrangiamenti.

Il trio è bello perché è più simile alla chamber music, però suonando con due musicisti sul palco posso già immaginare in che direzione andare. C’è spazio per mettere ognuno la propria personalità, ci concediamo quelle variazioni sul pezzo che tanto amo.

Soprattutto suonare dal vivo ci dà modo di essere spontanei e di interagire in maniera naturale, seguendo la magia del momento.

Questo è un aspetto che mi piace moltissimo, e che è bello poter mantenere e ricreare quando si va in studio.

Ti faccio tanti auguri Olivia per i concerti in arrivo e per il tuo nuovo progetto musicale che si preannuncia molto interessante.

Grazie Gianni, è stato un piacere parlare con te del mio lavoro. Incrocio le dita per il futuro!