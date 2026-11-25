Gli Sleeper hanno pubblicato “Incomplete”, il nuovo assaggio da “End of the World“, album che uscirà il 12 febbraio 2027 per la Gorsky Records.

“Andiamo tutti in giro portando con noi cose che nessun altro può vedere“, dice Louise Wener. “Dolore, solitudine, cose che non riusciamo a spiegare o di cui non sappiamo come parlare. Volevo che questa canzone fosse un invito a smettere di nasconderle. Alza le braccia, vieni a unirti a noi. Siamo tutti incompleti in un modo o nell’altro. Ammetterlo può essere un enorme sollievo.“

La canzone è stata registrata a Parigi e a Manchester e prodotta da Joe Cross, che ha lavorato anche con i Courteeners, gli Hurts, gli Slow Readers Club e Louis Tomlinson.