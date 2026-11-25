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I Pavement in studio di registrazione? Pare proprio di sì, ma Stephen Malkmus mantiene il riserbo sui dettagli dei nuovi brani. Sta di fatto che la band ha svolto session di registrazione a casa del batterista Steve West. Il ritorno in studio arriva dopo i tour della reunion (2022–2024), il film biografico “Pavements” (2024) e nuove date dal vivo previste per il 2027.

E allora, beh, per festeggiare la cosa noi ci facciamo un giro nella loro discografia…

Bonus Track – Unseen Power Of The Picket Fence

1993, da “No Alternative Compilation”

Chi ama rarità e b – side non può non apprezzare i Pavement che ne hanno seminate e regalate a volontà. “Unseen Power Of The Picket Fence” è una delle più discusse e amate, inizialmente inserita nella compilation “No Alternative” della Red Hot Organization, finalmente ri -pubblicata in “Quarantine the Past: The Best of Pavement” nel 2010.

10. – You’re Killing Me

1989, da “Slay Tracks (1933-1969) EP”

1989, davvero agli inizi i Pavement della rabbiosa “You’re Killing Me” uno dei brani di punta di “Slay Tracks (1933-1969)” EP uscito per l’etichetta Treble Kicker e co – prodotto da Gary Young. Tre minuti e venti che ben rappresentavano l’insoddisfazione, il senso di vuoto di chi non si riconosceva nell’America di fine anni ottanta.

9. – Home

1991, da “Perfect Sound Forever EP”

Ancora i primi Pavement rumorosi, dall’attitudine garage. “Home” originariamente pubblicata dalla Drag City nell’EP “Perfect Sound Forever” è stata poi inclusa nella compilation “Westing (by Musket and Sextant)”. Sound tra My Bloody Valentine e Sonic Youth, chitarre abrasive e un bel po’ di sano noise rock in un brano che in quel periodo suonavano spesso dal vivo.

8. – Sensitive Euro Man

2006, da “Wowee Zowee Sordid Sentinel Edition”

Continuiamo con “Sensitive Euro Man”, inserita nella colonna sonora di “Ho Sparato a Andy Warhol” di Mary Harron nel 1996 e poi nella raccolta “Wowee Zowee Sordid Sentinel Edition”. Apparentemente calmi ma in realtà distorti e incisivi in un gioiellino sornione con chitarra, basso, batteria minimale e tanto basta.

7. – Billie

1999, da “Terror Twilight”

Nigel Godrich ha prodotto l’ultimo album di studio dei Pavement cercando di mediare tra le frustrazioni di una band che a causa di frequenti divergenze d’opinione era arrivata al capolinea. Un vero peccato perchè la qualità media di questi undici brani era ottima, non solo i singoli “Spit On A Stranger” e “Carrot Rope” ma “Major Leagues” e questa “Billie” acuta, melodica, potente.

6. – Starlings Of The Slipstream

1997, da “Brighten The Corners”

Prodotto da Bryce Goggin e Mitch Easter, “Brighten The Corners” è uno degli album più lineari dei Pavement che con singoli come “Stereo” e “Shady Lane” (il video era opera di Spike Jonze) sembravano cercare una strana normalità. Il vero cuore del disco però erano brani più nascosti tipo “Date With IKEA” o la deliziosa “Starlings Of The Slipstream” intensi nella loro apparente semplicità.

5. – Harness Your Hopes

1999, da “Spit On A Stranger EP”

Strano il destino di questa canzone che ha acquistato col tempo e con gli anni una vita tutta sua, diventando improvvisamente e nuovamente popolare o ancor più popolare di prima. Pensare che era nata addirittura come b – side del singolo “Spit On A Stranger” e ora complice anche la colonna sonora di “Pavements” è stata suonata dai Pavement al The Late Show di Stephen Colbert.

4. – Stereo

1997, da “Brighten The Corners”

Parlavamo di “Stereo” ed eccola qui, direttamente dal 1997. Impertinente, sbarazzina, vivace, chitarre in spolvero e uno dei testi più divertenti vergati da Malkmus che lo trasforma con perizia in un piccolo bignami di cultura pop e musicale, tra riferimenti a Lone Ranger, alla voce di Geddy Lee dei Rush e molto altro. Storie di una “nazione stanca, così depravata …”

3. – Here

1992, da “Slanted And Enchanted”

Se c’è un brano che racchiude la filosofia dei Pavement potrebbe essere “Here” dal primo album “Slanted And Enchanted” che s’intitolava come un fumetto disegnato dal compianto David Berman, leader dei Silver Jews e ha segnato l’inizio di un gran bel periodo per la band californiana. “I was dressed for success / But success it never comes / And I’m the only one who laughs“.

2. – Fight This Generation

1995, da “Wowee Zowee”

Abbiamo già parlato a suo tempo di “Wowee Zowee“, torniamo brevemente sul tema giusto per ribadire che si tratta di un disco non certo semplice ma a suo modo rivoluzionario o quantomeno in grado di anticipare alcune evoluzioni musicali puntualmente verificatesi non molti anni dopo. “Fight This Generation” suona ancora moderna, molto attuale.

1. – Cut Your Hair

1994, da “Crooked Rain, Crooked Rain”

Difficile, molto difficile scegliere un brano da “Crooked Rain, Crooked Rain” alla fine il posto d’onore va a “Cut Your Hair” uno di quei classici, immancabili, che hanno fatto la storia dell’indie rock di metà anni novanta e non sembrano sentire il passare del tempo, come quest’album del resto davvero ispirato e imprescindibile.











