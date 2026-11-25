Se “Quasi Casa” fosse la conclusione dell’avventura dei Giardini Di Mirò, più che un omaggio alla loro storia si tratterebbe di un grande tributo a tutti coloro che nel corso degli anni li hanno sostenuti, incoraggiati, soprattutto hanno riempito i loro concerti.

Un’ora registrata dal vivo al Circolo Kessel di Cavriago, fatta di un’intimità che trascina verso decine di serate passate, trascorse in macchina tra la nebbia per raggiungere altri locali (ora spariti) o verso il profumo dei prati sui quali ci si stendeva, stravolti dal languore primaverile, ad aspettare che Jukka Reverberi e i suoi salissero sul palco laggiù.

“Quasi Casa”, allora, sa di attese fatte di sigarette e birra, e di corpi ammucchiati gli uni sugli altri nel rispettoso contemplare ciò che negli anni i Giardini di Mirò hanno saputo trasmettere.

<a href="https://punknotdiet.bandcamp.com/album/quasi-casa">Quasi Casa by Giardini di Mirò</a>

Riporta vive quelle scene, oggi che gli appartamenti condivisi hanno lasciato il posto a luoghi (sulla carta) più decenti, che i libri noiosi delle università non sono più nemmeno utili a decorare – insomma, oggi che le nostre vite sono diverse e più dritte e forse noiose.

Quelle vissute, stanno là tra gli inserti di tromba di “Good Luck” e la commozione in slow motion di “A New Start (For Swinging Shoes)”, o nel vortice suadente di “Different Times”, magari nei 20? astrali di “Del Tutto Illusorio”.

“Quasi Casa” è l’ultimo ballo, l’ultima danza; forse. Di certo è una macchina del tempo puntata dritta verso momenti la cui importanza si ostina, fortunatamente, a non sbiadire.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione