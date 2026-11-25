credit: Riccardo Bagnoli

Mancano ormai pochi giorni alle tre ultime date speciali nei club con cui i Litfiba chiuderanno il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026″: venerdì 27 novembre a Milano, lunedì 30 novembre a Venaria Reale (TO) e mercoledì 2 dicembre a Roma. L’ultima occasione per ascoltare dal vivo “17 Re”, un disco che ha cambiato la storia del rock italiano.

Questi gli appuntamenti prodotti e organizzati da MC2Live:

27 novembre 2026 Milano, Alcatraz

30 novembre 2026 Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia

2 dicembre 2026 Roma, Atlantico

L’affetto dimostrato dai fan in tutta Italia e la straordinaria partecipazione registrata durante il tour con 12 show sold out su 20 date e oltre 150mila biglietti venduti hanno confermato quanto “17 Re”, a quarant’anni dalla sua pubblicazione, continui a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni. Un album rivoluzionario che ancora oggi mantiene intatta la sua forza espressiva e il suo impatto artistico.

Venerdì 27 novembre, giorno del concerto di Milano, uscirà inoltre il live album “17 Re Live 1986-2026″, nato dal “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026″. L’album (disponibile in versione doppio Cd e doppio Lp) conterrà oltre a tutti i brani in versione live del disco originale anche la title track “17 RE” pubblicata lo scorso aprile. Tutte le info QUI.