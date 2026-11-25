Dopo la pubblicazione, lo scorso luglio, di “Different When It’s Silent”, il suo primo album dopo sei anni, Tricky è pronto a portare la nuova musica dal vivo anche in Italia per due appuntamenti speciali nel mese di luglio. L’artista si esibirà venerdì 23 luglio 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nella Cavea, per il Roma Summer Fest, e sabato 24 luglio 2027 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, nell’ambito del festival TENER-A-MENTE. I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono disponibili su TicketOne.

23/07/2027 – Roma Summer Fest • Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea 24/07/2027 – TENER-A-MENTE • Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

Informazioni su www.virusconcerti.com.

“Different When It’s Silent” è il primo album di Tricky in sei anni, un ritorno che arriva dopo un periodo particolarmente intenso e complesso, sia dal punto di vista artistico che personale. Nel 2019 la morte improvvisa della figlia ha segnato profondamente l’artista, portandolo ad allontanarsi dalla dimensione pubblica e promozionale della musica. Dopo aver riversato il proprio dolore in “Fall to Pieces”, Tricky ha preferito concentrarsi su progetti collaterali, evitando interviste, fotografie, videoclip e tournée. La svolta è arrivata nel 2025, quando il suo nuovo manager Alan McGee, dopo aver ascoltato il materiale registrato tra la Francia e Bristol, lo ha convinto a pubblicarlo come un vero e proprio album di Tricky, riconoscendone la forza e definendolo il suo lavoro migliore dai tempi dell’esordio “Maxinquaye” (1995).