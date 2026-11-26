A dieci anni dall’ultimo album solista, Dellera torna con “Anni luce da qui”, primo singolo estratto da “Chaos e disordine”, il nuovo mini album in uscita a gennaio 2027 per La Tempesta Dischi.

“Anni luce da qui”, come ci dicono le note stampa, tra le composizioni più personali e pop del disco, esplora il tema della nostalgia e delle vite parallele, immaginando le possibilità di un’esistenza diversa, lontana dalla realtà che conosciamo. Tra suggestioni britpop e atmosfere orchestrali, Dellera firma una canzone intima e melodica, con testi scritti insieme a Diego Mancino. Registrata quasi interamente dallo stesso Roberto Dell’Era, la canzone si arricchisce degli archi di Alessandro Trabace e del pianoforte di Andrea Fish Pesce.

Un ritorno alla scrittura solista per l’ex Afterhours e fondatore dei The Winstons, che inaugura un nuovo percorso artistico tra pop, psichedelia e sperimentazione.

Viaggiatore spazio-temporale della musica italiana, Roberto Dell’Era, in arte Dellera, è un cantautore, bassista e polistrumentista tra le figure più versatili della scena rock nazionale. La sua musica attraversa il rock psichedelico, il beat, il pop britannico e la tradizione cantautorale italiana, dando vita a uno stile personale in cui convivono ricerca sonora, sensibilità melodica e una forte identità artistica.

A oltre dieci anni dal suo ultimo album solista, Dellera torna nel 2026 con un nuovo progetto discografico nato dall’incontro con Enrico Molteni de La Tempesta Dischi. L’idea è quella di una serie di mini album, ciascuno concepito come un viaggio musicale autonomo. Il primo capitolo è “Chaos e Disordine, un nuovo percorso creativo che raccoglie le molte anime della sua esperienza musicale, mantenendo intatta quella libertà espressiva che da sempre caratterizza il suo lavoro.