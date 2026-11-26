Credit: Brian Aris; Distributed by Capitol Records, Public domain, via Wikimedia Commons

Andy Taylor, ex chitarrista storico dei Duran Duran è mancato, a 65 anni, dopo una lunga malattia. Aveva un tumore metastatico alla prostata, la malattia gli era stata diagnosticata nel 2018.

La morte di Taylor è stata confermata mercoledì attraverso un comunicato dei Duran Duran e della famiglia del chitarrista.

«Andy c’era sin dall’inizio della nostra storia. Fin dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal nord-est dell’Inghilterra con una chitarra e un’incrollabile fiducia in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato nella nostra musica un’energia e una spavalderia inconfondibili. Il suo modo di suonare ha dato forza alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo. Con il suo humour, secondo solo al suo meraviglioso modo di affrontare la vita senza sentimentalismi e senza troppi giri di parole, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato carattere alla band negli anni straordinari che sono seguiti. È stato bellissimo tornare a fare musica con lui quando i cinque membri originali si sono riuniti all’inizio degli anni Duemila. Quel tempo trascorso insieme, sia sul palco sia in studio, ha significato moltissimo per tutti noi. Quando siamo entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022, Andy stava troppo male per essere con noi, ma le sue parole quella sera hanno ricordato a tutti la sua forza e il legame che ci univa».

Nel 1986, dopo l’esibizione al Live Aid e la parentesi con il supergruppo Power Station, Taylor abbandonava i Duran Duran, a cui si era unito nel 1980 (partecipando ai primi tre album in studio: l’esordio omonimo, “Rio” e “Seven and the Ragged Tiger” e ovviamente anche al live “Arena”) per dedicarsi alla carriera solista. Sarebbe poi rientrato nella formazione originale all’inizio degli anni 2000 per l’album “Astronaut”. Lascerà nuovamente il gruppo nell’ottobre 2006, alla vigilia di un tour americano.

“Man’s a Wolf To Man” è il suo ultimo album solista uscito nel 2023.