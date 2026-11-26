Ascoltare oggi i Sound non è, paradossalmente, fare un viaggio nel tempo, ma chiedersi come sia possibile che musica così, ancora oggi possa emozionare.

“From the lions mouth” doveva essere, secondo i piani, l’album che doveva dare ai Sound un posto al sole nel mondo del pop, o almeno, allontanarsi dalle spigolose e sinistre trame di “Jeopardy”.

Adrian e il resto della band la vedevano in modo diverso. La musica doveva essere pura espressione di intime angosce e assolutamente ricca di vibrazioni emotive. E condensare tutto questp in un pezzo pop da classifica in due minuti, parve loro un tradimento. I Sound restarono fedeli a loro stessi e “From the lions” pur smorzando la furia dell’esordio, ribadì quanto dolore ancora Adrian dovesse sublimare nella musica.

“Winning” ci accoglie con un synth memorabile e il testo pare aprire spiragli di reazione a una vita troppo opprimente; ma è illusione. “Winning” resta un sublime grido disperato. Come “Sense of Purpose” e “Contact the Fact”. Entrambe post punk e taglienti in un modo cosi profondo da non darti tregua. La band suona bene, è calibrata e nessun pezzo riempie per puro caso.

“Skeletons” resta, come tutto l’album, un mistero. Pezzo potenzialmente enorme ma chissà perchè non aiuta la classifica della band. “New dark age”, col suo incedere cupo, lento e sinistro, lascia spazio alla solitaria voce di Adrian che sembra quasi ammonirci, come se non volessimo capire.

Nel documentario “Walking in the opposite direction”, il padre di Adrian lo ribadisce: ciò che di Adrian dobbiamo sapere è nel testo di “I cant escape myself”. Tutto quello che venne dopo fu rassegnazione e speranza di farsi capire.

Pubblicazione: 26 novembre 1981

Durata: 41:59

Dischi: 1

Tracce: 10

Genere: Post-punk

Etichetta: Korova

Produttore: The Sound e Hugh Jones

Registrazione: Rockfield Studios, Monmouth, 1981

Tracklist:

Winning

Sense of Purpose

Contact the Fact

Skeletons

Judgement

Fatal Flaw

Possession

The Fire

Silent Air

New Dark Age