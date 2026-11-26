Ólafur Arnalds e Nils Frahm hanno pubblicato il brano “Time Flies”.

“Time Flies” segna la prima collaborazione tra i due artisti dopo le registrazioni e il film “Trance Frendz” del 2016. Il nuovo brano è accompagnato dalla b-side “So What” e uscirà in 7″ il 5 febbraio 2027.

«Dieci anni dopo la nostra ultima sessione di registrazione insieme, abbiamo scambiato due chiacchiere, ci siamo seduti a due pianoforti verticali e abbiamo iniziato a improvvisare», ricorda Arnalds. «Questa canzone è stata la prima cosa che ci è venuta in mente. “Time Flies” ci è sembrato il titolo giusto. È passato davvero molto tempo, ma ci è sembrato anche di riprendere esattamente da dove avevamo interrotto, ritrovando lo stesso vecchio ritmo. Passo gran parte della mia vita artistica cercando di sfuggire a quei ritmi e di fare qualcosa di nuovo. Ma questa volta mi è sembrato confortevole e familiare. Mi era mancato.”

«I due piccoli brani qui presenti erano solo idee nate sul momento durante la sessione, come minuscole idee incomplete che aspettavano solo l’iniziativa dell’altro per diventare qualcosa di concreto», aggiunge Frahm. «Dopo non aver visto Óli per così tanto tempo, parlare con lui e suonare insieme è stato come se non fosse passato nemmeno un minuto dal nostro ultimo incontro».