Dopo il sold out da record dello show di Bologna, i newyorkesi The Strokes tornano in Italia per un’unica data: l’appuntamento è per il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Segrate (MI) per la XIII edizione di Unaltrofestival.

A luglio la band ha presentato “Reality Awaits”, il settimo album in studio, prodotto dal leggendario Rick Rubin. Il disco arriva a sei anni di distanza da “The New Abnormal” (2020), album vincitore di un Grammy Award.

Dopo essere stati protagonisti di alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo, dal Coachella al Red Rocks, passando per la O2 Arena di Londra, l’RBC Amphitheatre di Toronto, l’Accor Arena di Parigi e lo Ziggo Dome di Amsterdam, The Strokes tornano nel nostro Paese per l’unica imperdibile data prevista per il prossimo anno, una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi dell’estate live 2027.

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Dopo un’edizione 2026 che ha visto protagonisti Vulfpeck e Lorde, oltre ai sold out di Kneecap e Geese, Unaltrofestival prende forma con una line up sempre più distintiva: The Strokes sono il secondo nome confermato per il 2027 e si aggiungono ai Beirut, il progetto musicale guidato dal cantautore e polistrumentista Zach Condon, annunciati nelle scorse settimane.