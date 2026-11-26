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La band svedese The Cardigans tornerà in Italia nell’estate del 2027 per un unico appuntamento dal vivo in programma sabato 17 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito del cartellone del “Roma Summer Fest”.

Guidata dall’inconfondibile voce di Nina Persson, la formazione di Jönköping ripercorrerà oltre trent’anni di carriera tra melodie indie-pop, suggestioni dream pop e venature alternative, riportando sul palco i brani più iconici di album fondamentali come “First Band on the Moon“, “Gran Turismo“, “Long Gone Before Daylight” e “Super Extra Gravity”, da “Lovefool” (resa celebre anche dalla colonna sonora di “Romeo + Juliet”) fino a “My Favourite Game”, “Erase/Rewind” e “Carnival”.

I biglietti per il concerto capitolino sono già disponibili in vendita sul circuito Ticketone.