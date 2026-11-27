Cambio di passo per il buon Joseph Scarisbrick che dopo aver incuriosito con la The Orchestra (For Now) e i due EP “Plan 75″ e “Plan 76″ dà vita a un nuovo progetto chiamato Big Red sempre affiancato da Millie Kirby al basso e Charlie Hancock alla batteria. Produce Balázs Altsach e “Big Sur” si allontana decisamente dalle attitudini finora sperimentate.

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La natura temporanea della The Orchestra forse era già evidente in quel (For Now) che rifiutava ogni definizione e etichetta, rivendicando una libertà artistica di cui Scarisbrick ha un gran bisogno. “Big Sur” è il più classico dei viaggi on the road verso una California sognata e immaginata che ha le sonorità tra folk rock e garage rock di “Nightmare” e quelle ritmate e distorte di “Mission St.”.

Dieci brani tra Neil Young, Sonic Youth e Pixies, arpeggi intensi, introspettivi, rabbiosi (“Isn’t He Funny”) e riff furiosi che in “The Creek” diventano abrasivi e no wave senza perdere quelle trame melodiche intessute anche grazie alla voce di Millie Kirby che in “Man Bites Dog” diventano orgogliosamente garage per poi tornare a sonorità lo – fi in “Not That Guy”.

“I Hurt You, You Hurt Me” con le sue armonie agrodolci è forse il brano in cui le tante anime dei Big Red convivono, ennesimo segnale del talento mercuriale e fuori dagli schemi di Joseph Scarisbrick che con “Big Sur Pt.1″ e “Big Sur Pt.2″ regala una cavalcata in due parti, melodica e dolente, furiosa e distorta, in continuo crescendo prima di un finale a sorpresa.

I sette minuti di “Lost (And Found)”, drum machine e chitarra acustica all’inizio che poi si trasformano in un brano ancor più rock dei precedenti, chiudono un disco dal sound ruvido e diretto, diverso sia da quelli della The Orchestra (For Now) che dalla carriera solista e più cantautorale di un Joseph Scarisbrick sempre interessante in ogni sua incarnazione.