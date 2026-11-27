I Clinic hanno il raro pregio di rimanere sempre fedeli a sé stessi senza mai risultare ripetitivi. La loro miscela ipnotica di rock’n’roll ed elettronica fa un’altra volta centro.

Stavolta la fascinazione per le sonorità dei Les Baxter introduce una componente esotica e cinematografica, mentre le suggestioni dei Cabaret Voltaire, dei Kraftwerk e certe pulsazioni dub riportano continuamente il disco verso territori più inquieti. Non si tratta di mettere insieme influenze differenti, ma di farle convivere in uno spazio nel quale ogni elemento sembra aver perso qualcosa della propria identità originaria. Le tastiere possono evocare un paradiso tropicale e diventare, pochi istanti dopo, il sottofondo di un incubo suburbano. Il ritmo invita al movimento, ma non offre mai un appoggio completamente sicuro.

Credit: Mia Lou

È proprio questa ambiguità a rendere “Wild in the Streets” così interessante. La sua musica possiede un’immediatezza quasi infantile, ma non è mai innocente. Le dodici composizioni si muovono prevalentemente in una dimensione breve e concentrata, evitando qualsiasi tentazione di dilatazione. I Clinic sembrano aver compreso che, in certi casi, la durata ideale di una canzone coincide con il tempo necessario a insinuare un dubbio. Quando l’ascoltatore comincia a sentirsi a proprio agio, qualcosa interviene a modificare la prospettiva.

La title track apre il disco con qualcosa di nostalgico e insieme minaccioso.

Con “Model Citizen”, la mia preferita, il discorso si sposta verso una dimensione più nervosa. La figura del cittadino modello diventa il pretesto per una piccola anatomia dell’inganno sociale, delle promesse politiche vuote e delle identità costruite artificialmente. La musica accentua questa sensazione di instabilità attraverso un impianto elettronico asciutto e inquieto, nel quale si avverte una certa parentela con le intuizioni più oblique della prima stagione synth-punk.

“Back to Nature” introduce una delle qualità più riconoscibili della scrittura dei Clinic: prendere un’espressione apparentemente innocua e lasciarla lentamente marcire fino a rivelarne il significato nascosto. L’atmosfera dub ci trascina piacevolmente in questa palude sinuosa.

“You and I” è una piccola messinscena pop nella quale l’intrattenimento sembra continuamente sul punto di trasformarsi in caricatura.

“Hypnotised” è il momento in cui il testo si concede maggiormente alla forma della canzone d’amore, pur senza rinunciare a quella distanza emotiva che impedisce ai Clinic di abbandonarsi completamente alla tenerezza. Anche quando si avvicinano a un sentimento riconoscibile, Blackburn e Hartley sembrano preferire osservarlo attraverso un vetro leggermente deformante.

“The Gardener” introduce un’altra delle deviazioni più curiose del lavoro, giocando con un immaginario notturno e con una vocalità insolitamente incline al crooning.

“Mouse Trap” si muove attraverso una dimensione psichedelica e acustica, mentre “Energies” rappresenta uno dei momenti più efficaci nell’incontro fra tastiere esotiche, basso profondo e percussioni eccentriche.

“The Time Has Come” prosegue lungo la linea dell’instabilità, alternando una superficie apparentemente giocosa a un clima più oscuro e trattenuto.

Infine, “It’s a Pleasure” chiude il lavoro splendidamente, con un compendio delle sonorità mostrate in tutto il disco.

A quasi trent’anni dalla loro formazione, il percorso di Blackburn e Hartley procede per sottrazioni, deviazioni, improvvisi cambi di prospettiva. Per loro la musica pop può essere una macchina per produrre disorientamento senza rinunciare alla seduzione. Si può ballare, sorridere, lasciarsi trasportare da una melodia apparentemente innocua e, nello stesso momento, avvertire che qualcosa non torna.