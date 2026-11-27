Credit: Bernd Hofmann

Fondato nel 1989 a Weilheim, in Baviera, i Notwist sono considerati una delle formazioni indie rock più influenti della scena tedesca. Le loro composizioni, innovative e senza tempo, hanno lasciato il segno su diverse generazioni.

Lo stile dei The Notwist non ha smesso di evolversi nel corso degli anni, al di là delle mode passeggere. Ne è testimonianza il loro album “News From Planet Zombie“: si ispira alla rabbia e allo sgomento provati dagli artisti di fronte alle devastazioni causate nel mondo da individui assetati di potere.

Ma chi si aspetta esibizioni dal vivo rumorose e aggressive sottovaluta la formazione guidata dai fratelli Markus e Micha Acher. Sul palco, i musicisti coniugano invece frustrazione e speranza, terrore e bellezza. Il tono è ora calmo e introspettivo, ora energico, coinvolgente e ballabile, per poi assumere accenti più folk e pop. Negli ex macelli di Brema, i Notwist non si limitano a presentare il loro ultimo album, ma creano anche ponti verso i loro dischi precedenti, riproponendo brani come “Pilot” o “Pick Up The Phone”.

Per l’occasione, il gruppo è affiancato da ospiti d’eccezione: Mathias Götz, Enid Valu, Chris Xiao, Haruka Yoshizawa e Marie Merlet.

Ecco tutto il loro live apparso in questi giorni sulla pagina YouTube di ARTE Concert: