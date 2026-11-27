I Kraftwerk tornano in Italia nell’estate del 2027 con tre concerti.
Il tour italiano partirà l’8 luglio dall’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA), nell’ambito di Beats of Pompei. Il 9 luglio suoneranno al Sequoie Music Park di Bologna, mentre il 10 luglio ecco il live all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), nel contesto del festival Tener-a-mente.
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La band di Düsseldorf, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, era stata in Italia nel 2025 per un paio di appuntamenti.