Credit: Ivan Jones

A nove anni di distanza dall’ultima prova in proprio e dopo l’apprezzata parentesi condivisa con Rachel Unthank nel progetto Unthank : Smith, il frontman dei Maxïmo Park Paul Smith annuncia la pubblicazione del nuovo album solista “Remnants”, in uscita il 29 gennaio 2027 per Billingham Records e anticipato oggi dal singolo e video “Water In The Firmament”.

Registrato e co-prodotto insieme a David Brewis dei Field Music, il disco raccoglie come una costellazione brani scritti nell’arco degli ultimi due decenni — tra cui la diciottenne “You’d Like Me To Be Shocked”, la tesa “I Am, I Am, I Was, I Was” di matrice Flying Nun Records e la suite ispirata a Jim O’Rourke e Joanna Newsom “Don’t Let The Truth Get In The Way” — tenendo insieme spunti folk, post-punk e art-rock in un racconto profondamente intimo che riflette sul passare del tempo, sulla memoria familiare (“The Memory Game”) e sulla paternità (“The Monitor On The Fireplace”). Nato di getto al risveglio da un sogno nel 2015 mentre l’artista affrontava un problema alla cornea, il primo estratto “Water In The Firmament” unisce slancio ritmico e un’esecuzione raccolta e sussurrata per indagare la natura mutevole dei sentimenti e delle idee, aprendo la strada anche a un tour primaverile nel Regno Unito e in Europa i cui biglietti entreranno in vendita generale dal 4 dicembre.

Ascolta “Water In The Firmament”: