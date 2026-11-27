Viene presentato come un manifesto musicale contro l’autocrazia e il nazionalismo cristiano il secondo album dei Satanic Planet, un diabolico supergruppo statunitense formato dal bassista Justin Pearson (The Locust, Dead Cross), dal batterista Dave Lombardo (Slayer, Fantomas, Suicidal Tendencies, Mr. Bungle), dal produttore hip-hop Luke Henshaw e dal cantante Lucien Greaves.

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Quest’ultimo, il vero fulcro creativo del progetto, è anche a capo del Satanic Temple – un’organizzazione religiosa e politica che, come si evince chiaramente dal nome, è satanista fino al midollo, ma non nel senso tradizionale del termine.

Per gli adepti di Greaves, il demonio è da intendersi esclusivamente come una figura metaforica: il simbolo supremo della ribellione contro la tirannia, del libero pensiero e dell’indagine scientifica. La difesa della laicità e dei diritti umani è centrale nel pensiero di questi satanisti “buoni”, protagonisti negli USA di diverse battaglie legali contro le restrizioni all’aborto.

Mi chiedo però come verrebbero accolti qui in Italia, dove tanti politici considerano di primaria importanza esporre i crocifissi nelle scuole e negli uffici pubblici; i membri del Satanic Temple, al fine di garantire il pluralismo religioso, chiederebbero loro di affiancargli un simbolo di Bafometto.

La lunga presentazione di questo caratteristico culto religioso era necessaria per immergersi nelle atmosfere cupe e lugubri che sono alla base di “Dead Deities”. Nonostante gli aspetti indubbiamente positivi del pensiero di Lucien Greaves, stranamente ottimista e fiducioso nei confronti del progresso e dell’umanità, il disco trasuda note quanto mai tenebrose e opprimenti.

Non filtra luce nello strano mix musicale proposto dai Satanic Planet: un’esperienza profondamente inquietante costruita come la colonna sonora di un film horror ambientato negli inferi. C’è da dire che la band è incredibilmente brava nel creare un mood realmente evocativo: l’aria di “Dead Deities” è putrida come quella che credo respirino i dannati che marciscono all’inferno.

Per ottenere tali livelli di oscuro fascino, il gruppo si diverte a dar forma a un denso miscuglio sonoro ultra-sperimentale a base di elettronica, industrial, black metal, hip-hop e trip hop. L’album fa largo uso di tutti i cliché possibili della musica di stampo horror: campane a morto, voci rese mostruosamente cavernose dagli effetti, parole al contrario (un must dei messaggi satanici nascosti nei dischi) e organi pregni di quella maligna solennità legata indissolubilmente alla Toccata e Fuga in re minore di Johann Sebastian Bach.

Il lavoro ritmico dietro i synth e la batteria di Dave Lombardo è intricato e dinamico, e rappresenta il vero punto di forza in un disco che, senza questi elementi, sarebbe stato molto più ripetitivo. Le voci di Greaves e Pearson, pesantemente filtrate, si limitano a versi animaleschi che vibrano di odio e disprezzo. Lo scream tipico del black metal raramente funziona in generi diversi da quello di riferimento, ma qui in larga parte ha una sua ragion d’essere (anche se a tratti risulta eccessivo e stucchevole). Di melodico non vi è quasi nulla, a esclusione di alcuni evocativi passaggi sinfonici e di una cantante d’opera che dona un tocco gotico al brano “Church Burning”.

Questo disco aveva tutte le carte in regola per essere un mezzo disastro. Invece, grazie al talento dei musicisti coinvolti (Lombardo e Pearson su tutti), finisce per essere una bella sorpresa, in grado di regalarci uno spaccato di musica genuinamente satanica lontana dai soliti stereotipi legati all’heavy metal. Un ascolto faticoso ma molto stimolante.