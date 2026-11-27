Ritroviamo sempre con piacere Umberto Maria Guardini, che anche in questo nuovo brano, “Riscrivere il Finale”, ci pare decisamente ispirato (ma non è una novità).

Pezzo potente, dalle sonorità e reminiscenze guitar-pop anni ’80 inglese (sembra quasi di ritornare al sound del suo progetto Stella Maris), volutamente visionario, pur raccontando l’altra faccia della depressione, esattamente quella di cui pochissimi parlano. La psiche si scopre improvvisamente stanca e demotivata, così tutto crolla senza un’apparente motivo, trascinandosi dietro il nulla.

Questo brano, a quanto ci dicono le note stampa, incarna tutti i significati e le aspettative sulla fisionomia del suono che verrà in futuro a firma UMG.