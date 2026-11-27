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La band gallese alt-rock Estrons torna con “Temper”, il primo brano inedito dopo lo scioglimento del gruppo nel 2019. Pubblicato dall’etichetta Provincial Records, il singolo riunisce Taliesyn Kallström, Rhodri Daniel, Steffan Pringle e Adam Thomas in vista di un nuovo album previsto per la primavera del 2027.

Prendendo il nome dalla parola gallese che significa “estranei”, gli Estrons hanno sempre attinto a sentimenti di estraneità: verso se stessi, gli uni verso gli altri e le comunità da cui provengono. Formatisi attorno agli istinti contrastanti del cantante Kallström e del chitarrista Daniel, la band ha sviluppato un sound in cui chitarre spigolose e ritmi irrequieti si fondevano con una voce che oscillava rapidamente tra vulnerabilità e scontro violento. Gli scontri di personalità che hanno reso così difficile la convivenza hanno alimentato la tensione nella loro musica e nei loro concerti dal vivo, esplosivi e imprevedibili.

Il loro album di debutto del 2018, “You Say I’m Too Much, I Say You’re Not Enough”, ha ottenuto una nomination al Welsh Music Prize. I tour con i Garbage, le Pussy Riot e i Soft Play, insieme ai propri tour da headliner con il tutto esaurito, hanno consolidato una reputazione che ha continuato a crescere fino allo scioglimento improvviso della band nel 2019.

Una reunion non era mai stata presa in considerazione, ma l’ascolto casuale di un vecchio demo dimenticato ha cambiato le cose. Alcune canzoni tratte da jam session precedenti venivano adattate per un altro progetto quando, per errore, è stata aperta una versione con la voce di Tali. La sua voce, in contrasto con la musica, era impossibile da ignorare, e ha dato vita a una telefonata spontanea, a tarda notte, la vigilia di Natale.

Nei diciotto mesi successivi, la band ha lavorato in segreto, registrando un album completamente nuovo in vari studi in tutto il Galles. Tra una sessione e l’altra c’erano gli impegni e le complicazioni di vite segnate da perdite e sconvolgimenti. La musica è diventata una fonte di liberazione e di ricongiungimento per vecchi amici le cui divergenze non erano del tutto scomparse. Dopo essersi sciolti a causa di divergenze personali, hanno ritrovato la strada del ritorno grazie alle affinità creative.

“Temper”, ci dicno le note stampa, affronta la pressione a conformarsi e le contraddizioni dell’essere giudicati sia che si esprima la propria opinione sia che si rimanga in silenzio. «Una canzone sul coraggio di rimanere fedeli a se stessi in un mondo che ti dice costantemente chi dovresti essere», dice Tali. «Sei condannato se lo fai, sei condannato se non lo fai. Non rinunciare mai al tuo diritto di essere te stesso».