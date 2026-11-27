Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna i migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

PETER GABRIEL – “o\i”

[Real World Productions]

rock, world music, prog

Peter Gabriel torna con “o\i”, il seguito e complemento del suo acclamato album del 2023 “i/o”. «Le canzoni sono un mix di pensieri e sentimenti», afferma Gabriel. «Ho riflettuto sul futuro e su come potremmo reagire ad esso». Mentre entriamo in un periodo di transizione caratterizzato dall’intelligenza artificiale, dall’informatica quantistica e dalle interfacce cervello-computer, «gli artisti hanno il compito di scrutare nella nebbia e, quando intravedono qualcosa, di porgere uno specchio». Registrato ai Real World Studios, “o\i” vede la partecipazione di musicisti straordinari, due mix distinti e una grafica realizzata da artisti di spicco.

CRISTINA DONA’ – “L’arte di Scomparire”

[Futurecords]

indie-rock, cantautorato

Il titolo del nuovo progetto si pone in netta e consapevole controtendenza rispetto ai modelli dominanti del nostro tempo, caratterizzati dalla costante necessità di mettersi in mostra e dall’ossessione per l’apparire. La vera scelta radicale potrebbe essere dunque la sottrazione, spegnere i riflettori su noi stessi e fare un passo indietro; questo il paradosso al centro di “L’arte di scomparire”.

MORTEN HARKET – “Human Grace”

[Warner]

pop

Dopo dodici anni, Morten Harket, frontman degli a-ha, torna con il suo album solista più personale di sempre. “Human Grace” è un album profondo e intimo che sostituisce il familiare sound da stadio degli a-ha con paesaggi sonori organici ed emozionanti. Descritto dallo stesso Harket come una «celebrazione della vita», l’album è stato realizzato in stretta collaborazione con i suoi compagni musicali di lunga data e la sua famiglia, e include commoventi partecipazioni delle sue figlie, Tomine e Karmen Harket.

STAR’S REVENGE – “II”

[Many Hats]

alternative

Composta dal duo di autrici Olive Faber (chitarra/voce) ed Emily Green (chitarra/voce), con Christian Billard (batteria) e Jonny Ceballos (basso) a completare la formazione, la Star’s Revenge è una rock band di New York. Veterani della scena newyorkese e delle tournée internazionali – Emily come chitarrista dei Geese, Olive come batterista dei Sunflower Bean, Christian come batterista della leggendaria band noise rock Turnip King e Jonny come potente polistrumentista degli Outremont, So Long Goodnight, The Paranoyds (solo per citarne alcuni) – il gruppo utilizza questo progetto per seguire l’istinto e lasciare che le canzoni si sviluppino secondo i propri ritmi. Ascoltare gli Star’s Revenge significa ascoltare la musica di persone che amano la musica; ragazze cresciute a pane e rock classico che da allora hanno trascorso la loro vita alla scoperta avida di nuovi suoni. Le loro canzoni sono intrise di riff epici e fill inarrestabili, e si sposano perfettamente con la voce di Olive. C’è un senso di sospensione nel loro lavoro: momenti e ricordi allungati quel tanto che basta per essere assimilati, per essere rivissuti, per abitare dentro di noi. I loro testi sono spesso una sincera celebrazione del quotidiano, e la loro strumentazione trasporta gli ascoltatori verso ricordi lontani. Il risultato è un suono che sembra al tempo stesso trasportante e immediato: nostalgico senza essere imitativo, familiare eppure del tutto loro.

FACTORY FLOOR – “One Trip”

[Phantasy Sound]

elettronica

I Factory Floor tornano con il loro primo album dopo un decennio. Affermatisi come uno degli act dal vivo più intransigenti della musica elettronica, questo nuovo album pubblicato dall’influente etichetta londinese di Erol Alkan cattura l’ulteriore evoluzione della band dai suoi esordi grezzi e incentrati sul noise verso un suono più ampio che esplora i confini estremi della techno, del minimalismo, dell’acid e dei ritmi post-industriali. Pur orientandosi in direzioni opposte, ma allineati alle stesse macchine, “One Trip” trova un legame nel contrasto, offrendo una nuova prospettiva su una delle band più entusiasmanti della musica elettronica.

LA CASA AZUL – “Fauna Subacuática”

[Elefant records]

pop

I La Casa Azul tornano con “Fauna Subacuática”, la prima puntata, con sette brani, del loro album “Fauna Y Flora Subacuática”, che esce in due parti (la seconda metà è prevista per febbraio 2027). Ispirandosi all’evasione nelle profondità marine, Guille Milkyway porta il suo sound caratteristico a nuovi livelli, fondendo disco, synthpop, europop, funk e ricchi arrangiamenti orchestrali in luminosi inni da pista da ballo. Il disco passa con disinvoltura dai ritmi resilienti in stile Studio 54 di “Bajo El Hielo De Titán” e dal sogno ad occhi aperti barocco ad alto BPM di “En Mi Cabeza” all’euforica techno-disco di “Prometo No Olvidar”. Brani come “¿Cuándo Me Empezaste A Odiar?” e il singolo di punta “Entra En Mi Vida” creano un ponte tra la nostalgia del pop classico e i ritmi freschi e moderni, per poi culminare in “Lo Profundo”, un climax sinfonico profondamente personale che campiona Niza e rende omaggio ai Family.

LEILA BORDREUIL – “Geophonics”

[Rough Trade]

Modern Composition

Nuovo album solista della violoncellista e compositrice franco-americana Leila Bordreuil. Bordreuil non compone musica nel senso tradizionale del termine, quanto piuttosto evoca suoni modellando frequenze presenti in natura. In “Geophonics”, produce un feedback con il suo violoncello e un amplificatore per basso appoggiato contro un pianoforte a coda; queste vibrazioni attivano poi le corde del pianoforte, creando densi armonici. «Il feedback racchiude un potente potenziale psicoacustico, quindi è un elemento che ho spesso incorporato nella mia musica. Ma in Geophonics spingo ulteriormente quel potenziale. Non mi avvicino al feedback come a un suono in sé, ma piuttosto come a uno strumento o a un mezzo per “sonificare” altri elementi che altrimenti sembrerebbero silenziosi – in questo caso, il suono dell’aria, di una stanza vuota e di un pianoforte senza chi lo suoni», spiega Bordreuil. «C’è un’armonia intrinseca nella struttura del nostro universo: e se semplicemente la ascoltassimo?»

<a href="https://leilabordreuil.bandcamp.com/album/geophonics-2">Geophonics by Leila Bordreuil</a>

THE BV’S – “periphery”

[Shelflife]

indie-pop

“Periphery” è stato registrato dal vivo nell’arco di quattro giorni all’Albert Matong Atelier für Musik di Augusta, in Baviera. La band tedesca scrive così nella press-release: “la malinconia è al sicuro. E a quanto pare galleggia serena nel cielo, sopra il corpo non c’è altro che l’eco, l’orrore. Una promessa nel cemento di Dresda. Buone maniere nei jazz bar e travi di legno. La percezione della profondità è una costruzione di un’eternità di basso livello (si può vedere l’infinito, ma non quanto sia reale). Cosa succede tra i luoghi dove finisce la gravità? Le goccioline d’acqua creano il movimento. Finché non ha più senso…“

<a href="https://thebvs.bandcamp.com/album/periphery">periphery by the bv's</a>

THE BLUE AEROPLANES – “Tales From The Silver Lounge”

[Art Star]

alternative

I Blue Aeroplanes propongono ormai da quattro decenni il loro caratteristico stile di sprechgesang chiassoso e non mostrano alcun segno di rallentamento. Il loro nuovo album in studio si basa su conversazioni ascoltate per caso tra i clienti del Silver Lounge, un caffè-bar dall’atmosfera piuttosto losca situato in una città senza nome su un pianeta sconosciuto molto simile al nostro. L’ambientazione è in un’epoca indefinita, anche se l’arredamento ricorda la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. L’identità dei frequentatori del Silver Lounge è, ovviamente, riservata.

JAM REPUBLIC – “Rewire”

[Brutture Moderne]

jazz-fusion

“Rewire” è il nuovo lavoro discografico della giovane jazz-fusion band romagnola Jam Republic che torna così sulle scene dopo l’esordio “Drink Me” del 2025. “Rewire” si caratterizza per un sound più coeso e più vicino al mondo del jazz moderno e dell’hip hop, mantenendo sempre alta la contaminazione con elementi fusion, funk e di brass music. Sette tracce, pubblicate in digitale e vinile, con le partecipazioni dei rapper Moder in “Non si ripara” e Ugo Crepa in “Prima che diventi un altro”.

PARADE – “Catchphrase”

[Appointment 1]

sperimentale

“Catchphrase” è il seguito del disco di debutto dei PARADE del 2025, “Lightning hit the Trees”. Formato da un gruppo di musicisti a rotazione, il collettivo è composto dal produttore, ingegnere del suono e autore Callum, che ha collaborato con Pa Salieu e Felix Joseph, dalla cantautrice italo-britannica Fiorella, dal sassofonista e compositore Isaac, dal produttore Jago, dal cantautore, produttore e chitarrista Louie, dal violoncellista, chitarrista, cantante, produttore e autore Owen, dal bassista Toby alias CATO, e il musicista, produttore e artista del suono italo-greco Yottie. I membri si sono alternati in sessioni prolungate, dando spesso forma a idee nate sul momento. Se “Where Lightning hit the Trees” ha rappresentato un’introduzione a PARADE, “Catchphrase” approfondisce il discorso e vede il collettivo fare un passo avanti dal punto di vista tecnico, con un legame più forte tra i suoi membri.

ADRIANO SAPONARO – “Forse la vicina ci spia”

[Costello’s]

cantautorato

Con questo nuovo lavoro, Adriano Saponaro racconta una generazione sospesa tra ciò che è stata e ciò che ancora non sa diventare. Un disco che osserva l’ingresso nell’età adulta senza retorica, attraverso dubbi, aspettative, relazioni e quella sensazione costante di essere sotto esame mentre si prova a capire quale direzione prendere. Le nove tracce compongono così un racconto intimo e contemporaneo, in cui il quotidiano diventa il punto di partenza per interrogarsi sul tempo che passa, sulle responsabilità che arrivano e sulla distanza sempre più sottile tra l’idea che avevamo del futuro e quello che il futuro è realmente diventato. Saponaro attraversa questa fase con uno sguardo insieme malinconico e ironico, lasciando emergere la fragilità di chi scopre che crescere non significa necessariamente avere più certezze, ma imparare a convivere con le proprie domande.Musicalmente legato alla sensibilità del cantautorato italiano contemporaneo, “Forse la vicina ci spia” trova nella scrittura quotidiana e in un’interpretazione morbida e sospesa la propria cifra, costruendo un piccolo universo narrativo in cui l’incertezza non è soltanto un limite, ma anche il terreno da cui può nascere una nuova consapevolezza.

LA TENE – “Melnetta/Tardive”

[Bongo Joe]

elettronica

Con “Melnetta/Tardive”, i La Tène proseguono la costante trasformazione che ha caratterizzato il percorso della band. Ora ampliato a sei musicisti, il gruppo franco-svizzero torna con il suo sesto album, probabilmente il disco più rock mai realizzato finora, senza però rinunciare a ciò che rende la loro musica così distintiva: brani lunghi costruiti attorno a motivi semplici, che si evolvono attraverso cambiamenti graduali e ripetizioni fino a raggiungere un’intensità quasi ipnotica. Attorno al nucleo centrale composto da Cyril Bondi alla batteria e d’incise all’armonium e alle elettroniche, Jérémie Sauvage al basso, Jacques Puech e Louis Jacques alle cabrette e alle cornamuse, e Guilhem Lacroux alla chitarra elettrica, questa nuova incarnazione dei La Tène acquista una nuova ampiezza e potenza. Il membro fondatore Alexis Degrenier ha partecipato alla composizione dell’album ma, per la prima volta, non suona nella registrazione.

<a href="https://lateneband.bandcamp.com/album/melnetta-tardive">Melnetta / Tardive by La Tène</a>

THE COSMIC GOSPEL – “Bad Miracles”

[Bloody Sound]

psichedelia

A tre anni da “Cosmic Songs for Reptiles in Love”, Gabriel Medina torna con “Bad Miracles”, il secondo album di The Cosmic Gospel, progetto solista nato nelle Marche nel 2023. Dieci brani che riprendono le coordinate psichedeliche del debutto, muovendosi tra alternative rock, shoegaze e melodie indie, con una scrittura che questa volta si spinge decisamente più a fondo nella dimensione personale. “Bad Miracles” raccoglie storie, ricordi, relazioni e momenti difficili. Una scrittura viscerale, senza troppi filtri, in cui esperienze molto intime prendono forma attraverso immagini surreali, episodi grotteschi e improvvise esplosioni di rabbia. La depressione, l’amore, il senso di perdita e il bisogno di trovare una via d’uscita diventano materia da trasformare in canzoni, senza preoccuparsi troppo di quanto possano essere scomode o difficili da condividere.

ROLLING STONES – “Foreign Tongues, Loose Lips”

[Polydor/Universal Music]

rock

Edizione deluxe del disco uscito da poco. La nuova raccolta include cinque nuove registrazioni realizzate durante il periodo creativo che ruota attorno a “Foreign Tongues”, tra cui “Where There’s A Will’”, “Who You Callin’ Crazy”, con la partecipazione del sassofonista jazz Courtney Pine, “Human Tide”, “Bad Luck Hideaway”, un duetto vocale di Mick Jagger e Keith Richards con Charlie Watts alla batteria, e “She Still Comes Around”. Nel loro insieme, i cinque brani catturano la straordinaria energia creativa delle sessioni di “Foreign Tongues”, mettendo in luce l’intesa artistica che da sempre caratterizza gli Stones e la loro voglia di creare nuova musica, pur attingendo a quel sound inconfondibile che definisce la band da oltre sei decenni.

OUI PLASTIQUE – “Forever Will Be Over Before You Know It”

[Town and Towers]

darkwave

Oui Plastique è il progetto di Martin Nyrup e James Thomas. Il duo descrive il nuovo album come un lavoro che conserva la sensibilità melodica e le basi elettroniche del loro album di esordio, espandendosi al contempo verso una tavolozza sonora più ampia e arrangiamenti più ricchi.

23 AND BEYOND THE INFINITE – “Transmission From The Aureal Age”

[Vina Records]

garage

Nove tracce in cui post-punk, psichedelia, surf rock, garage e noise si intrecciano in un suono viscerale e cinematografico, tra ritmiche abrasive, chitarre distorte e aperture ipnotiche.

THE SPYRALS – “Heavy Smoke”

[Fuzz Club]

psych-rock

Il trio psichedelico di garage rock di Los Angeles, The Spyrals, torna con “Heavy Smoke”. Guidati dal chitarrista e cantante Jeff Lewis, affiancato da Georgia Feroce (tastiere e voce) e Dash Borinstein (batteria), la band riporta il proprio rock’n’roll distorto alla sua forma più istintiva: dal vivo, spontaneo e perfettamente incastrato nel groove. Mentre i dischi precedenti oscillavano tra il jangle cavernoso da garage, il fuzz blues, le ripetizioni psichedeliche e il country arido e soleggiato, “Heavy Smoke” fonde questi filoni in quello che Lewis definisce «un frullatore di tutti questi stili» – e poi preme il tasto di registrazione prima che il momento possa svanire.

DINO FUMARETTO – “Amica dei Sogni”

[Trovarobato]

cantautorato, indie-rock



Ci sono artisti il cui repertorio non va preso in considerazione canzone per canzone, album dopo album, ma nel suo complesso. Artisti che riscrivono ossessivamente la stessa canzone anno dopo anno, canzone dopo canzone, per i quali ogni nuova composizione diventa il colpo di scalpello che svela la scultura dal blocco di marmo informe. “Amica dei Sogni” di Dino Fumaretto è un album, il suo quarto senza contare i notevolissimi EP, che non si sottrae a questo ruolo all’interno della suo discografia. Ci chiediamo se Dino Fumaretto sia ancora in coma da quell’ultimo album pre-Covid o se si sia svegliato. Non lo sappiamo, ma di sicuro sta sognando. Musicalmente prosegue e radicalizza il suono di “Coma”, alla ricerca costante della negazione della canzone d’autore, come la no wave negava la neonata new wave.

WWWILSON.IT – “(3)7 Gold”

[Wild Honey Records]

Garage, Psych, Punk

Prima che internet diventasse un luogo in cui tutto doveva essere corretto, rintracciabile e immediatamente comprensibile, era un posto decisamente più strano. File con nomi sbagliati, link rotti, siti improbabili e interi pomeriggi trascorsi a perdersi nella rete. È da qualche parte in quella versione imperfetta del World Wide Web che prende forma wwwilson.it, il progetto solista di Wilson Wilson. Il suo esordio solista attinge a quello strano archivio di ricordi adolescenziali, dischi, televisioni locali e cultura del primo internet che da sempre alimenta buona parte della sua produzione musicale. Musicalmente, il disco si muove tra garage rock, psichedelia e punk, con uno spiccato istinto melodico, il gusto per le deviazioni impreviste e un sano disinteresse per la perfezione. O, come preferisce definirlo Wilson, semplicemente ROK.

SOME BECAME HOLLOW TUBES – “Cute Mute Suit Lute Loot Fruit Brute Tooth”

[Katuktu Collective]

sperimentale

I Some Became Hollow Tubes tornano con una coda a “Seed Weed Freed Breed Lead Deed Greed”, pubblicato all’inizio di quest’anno. Eric Quach (thisquietarmy, Hypnodrone Ensemble) alla chitarra, agli effetti e ai loop, e Aidan Girt (OSB, Godspeed You! Black Emperor) alla batteria, hanno trascorso quasi un decennio a sviluppare il loro linguaggio collaborativo attraverso l’improvvisazione, reagendo e rispondendosi a vicenda in uno scambio sonoro in continua evoluzione. Ulteriore escursione nell’assurdo, nell’inquietante e nell’incomprensibile, l’album riflette sugli strani ritmi di un mondo che sta cadendo a pezzi.

<a href="https://katuktucollective.bandcamp.com/album/cute-mute-suit-lute-loot-fruit-brute-tooth">Cute Mute Suit Lute Loot Fruit Brute Tooth by Some Became Hollow Tubes</a>

LIZ HARRIS – “Music For Two Films About Water”

[Kranky]

ambient

Due recenti colonne sonore per cortometraggi realizzate dall’artista, nota anche come la famosa artista folk ambient Grouper. Ciascuna è un’espressione dell’acqua attraverso l’uso del mellotron, dei loop su nastro, del Wurlitzer e delle registrazioni sul campo. Liz Harris ha lavorato a stretto contatto con il cinema sin da quando ha iniziato a comporre e a esibirsi dal vivo, sia con i propri lavori che con quelli di vari registi, tra cui una collaborazione durata quasi un decennio con Paul Clipson e numerose collaborazioni dal vivo con Dicky Bahto e Takashi Makino. In “Music For Two Films About Water” presenta due recenti colonne sonore per cortometraggi degli artisti Tanja Engelberts e Takashi Makino. Ciascun film, come suggerisce il titolo dell’album, è un’esplorazione dell’acqua, ma al di là di questo, ogni opera e colonna sonora varia, fondendo interpretazioni letterali, improvvisate e impressionistiche del tema. Il suo accompagnamento intreccia fili mutevoli di mellotron, loop su nastro, Wurlitzer e registrazioni sul campo.

https://open.spotify.com/album/5Xb2nhMDtEA306yFpZ44Cj?si=_uk93UiBTPG5er3ga8g51g&utm_source=copy-link&sci=spotify%3Acard-config%3A6SqvniClfyvsadL5Suo3U6

SALVIA – “Cult Of Suffering”

[Mayway]

darkwave

Quando Nicole Selivan, all’epoca ventenne, lasciò l’Ucraina a causa della guerra, si lasciò alle spalle anche una carriera musicale appena agli inizi. A distanza di quattro anni, con il nome d’arte SALVIA, pubblica il suo album di debutto: “Cult of Suffering” è diventato una sorta di terapia malinconica, intrisa di sonorità darkwave e post-punk che a tratti risultano sorprendentemente allegre e ballabili. L’atmosfera cupa della musica e dei testi di Selivan affonda le sue radici nella sua infanzia a Kiev, dove è cresciuta con genitori che lavoravano nel settore funerario. Circondata da dolore, perdita e lutto, ha sviluppato un profondo rispetto per la morte, la mortalità e il tempo. “Cult of Suffering” è il racconto di tutto ciò che ha vissuto. La guerra l’ha costretta ad andarsene con nient’altro che i frammenti di una vita che non esisteva più. In Belgio ha vissuto una profonda trasformazione interiore: da una totale instabilità e isolamento a un percorso lento e impegnativo, plasmato dalla disciplina e da una fede incrollabile nella sua musica. Quel percorso costituisce le fondamenta di questo album. «Trasformo le mie esperienze in suoni per non portarne più il peso in silenzio», afferma Selivan. «Queste canzoni diventano uno spazio in cui i miei traumi smettono di essere ferite e assumono invece un significato».

<a href="https://salviia.bandcamp.com/album/cult-of-suffering">Cult of Suffering by SALVIA</a>

PURPLE PILGRIMS – “Given To The Night”

[AD93]

dream-pop

Le Purple Pilgrims — il duo dream-pop neozelandese composto dalle sorelle Clementine e Valentine Nixon — sono tornate con il loro terzo album. Il progetto traduce il loro caratteristico suono caleidoscopico attraverso un legame telepatico tra sorelle, concentrandosi su temi introspettivi come la ricerca della luce nell’ombra e l’esplorazione degli spazi intermedi.

Le verità e i segreti spesso si rivelano di notte, nella libertà dell’oscurità avvolgente, lontano da occhi indiscreti. Le sorelle hanno dato vita a un mondo che fluttua negli spazi intermedi: tra sogno e realtà, tra giorno e notte e l’indefinito e, in definitiva, un mondo che abbraccia il disagio di essere senza legami. L’album è nato da un processo guidato dalla semplicità e dall’intuizione, piuttosto che da narrazioni prestabilite: «Abbiamo registrato le canzoni man mano che ci venivano in mente, il che a volte sembrava quasi catturare la luce. Prima ancora di rendercene conto, avevamo già un album», spiegano le due. C’è una deriva onirica e un’atemporalità sonora nel disco, come riflette il suo titolo notturno, che può essere interpretato in due modi: «Essere trasportati dalla notte, o essere attratti da essa, preferendo il suo mantello sfocato di ombre alla luce cruda del giorno; oppure abbandonarsi alla notte, in segno di sacrificio, lasciando andare la paura e fondendosi con l’oscurità».



FRANCESCO MESSINA – “Le Api dell’Invisibile”

[W.25TH / Superior Viaduct]

ambient

Francesco Messina è forse meglio conosciuto per il suo album in collaborazione con il collega compositore Raul Lovisoni, “Prati Bagnati del Monte Analogo”, pubblicato originariamente nel 1979 dall’influente etichetta italiana Cramps. Insieme ai contemporanei Franco Battiato, Juri Camisasca e Giusto Pio, Messina ha contribuito a ridefinire il mondo della composizione moderna con una crudezza organica e una bellezza struggente. Nel novembre 2023, Messina ha eseguito “Prati Bagnati” dal vivo per la prima volta a Milano, in Italia, insieme al pianista Michele Fedrigotti, che aveva partecipato alla registrazione dell’LP originale. Il concerto è stato un enorme successo e ha portato il compositore a riflettere ulteriormente sulla musica che aveva creato oltre 40 anni fa. Dal pianoforte di casa sua – uno Schimmel centenario dalla magnifica risonanza – hanno cominciato a emergere nuovi brani da queste sessioni meditative. Come afferma Messina nelle note di copertina: «L’idea di realizzare un nuovo album non era affatto la forza trainante; ciò che contava era cercare di ricollegarmi alla “libertà” che avevo sperimentato allora mentre creavo quella musica. Ho ricominciato da capo senza fretta né scadenze, cercando semplicemente di trovare una connessione più profonda e interiore».

<a href="https://francescomessina.bandcamp.com/album/le-api-dellinvisibile">Le api dell'invisibile by Francesco Messina</a>

IN6N – “FALL OUT”

[Thamsanqa]

hardcore, metalcore

IN6N, tra i nomi emergenti più interessanti della scena metalcore italiana, sviluppa con questo disco una ricerca musicale che trova la propria definizione in un crossover esplosivo tra Nu-Metalcore, Alternative e Modern Hardcore. Groove pesanti, strofe rap serrate, ritornelli melodici, elettronica tagliente, chitarre aggressive e breakdown devastanti convivono in un linguaggio personale, dove la furia dell’hardcore moderno incontra l’immediatezza del nu-metal e un’estetica ispirata ai cartoni animati underground.

TREVIZE – “ANE”

[Last Floor Studio]

World, elettronica

Un lavoro che mette in relazione la matrice ritmica e orale della tradizione meridionale con l’elettronica, l’improvvisazione e una concezione fortemente performativa della composizione. Tamburi e tamburelli diventano generatori di pattern, il dialetto assume una funzione timbrica oltre che semantica, l’elettronica ne espande le possibilità sonore e il live diventa un vero laboratorio compositivo.

GAIA MORELLI – “Ruvido, toccare”

[Dischi Sotterranei]

cantautorato, folk

Rispetto a “La Natura Delle Cose”, il suo lavoro precedente, “Ruvido, toccare” ha un’aura più scura, assume significati più ampi e viscerali, dove il desiderio di consumarsi si confonde con quello di espellere, di liberarsi di ciò che non si riesce più a contenere. Un movimento che oscilla tra autofagocitazione e rigetto, per cercare una possibilità di purificazione. Ad un certo punto qualcosa cambia: nuovi luoghi, nuove persone, trasformazioni che riportano in superficie ciò che sembrava dimenticato. E così anche gli arrangiamenti diventano luminosi, carichi di grinta, fanno spazio agli strumenti, soprattutto a quelli acustici. È in questo passaggio che riaffiora la poesia, intesa come una passione che si è persa, difficile da ritrovare. Ritrovare la poesia significa anche tornare a desiderare. Cercare il piacere dentro un’amicizia, in un amore ormai stanco. Significa riconoscere che non tutto può essere conservato così com’è, che a volte bisogna avere il coraggio di costruire e poi disfare, ricominciare da capo, senza lasciare che sia la paura a trattenerci. Anche quando restare immobili sembra la scelta più comoda. Al centro di quest’album c’è una collezione di ricordi, di persone, c’è il bisogno di comunicare. C’è un’urgenza creativa e un desiderio di far arrivare all’ascoltatore la complessità delle cose più semplici. Per questo bisogna essere diretti, non c’è tempo per essere “puliti”.

MANES – “To Burn Is To Shine”

[Avantgarde Music]

metal

A otto anni dall’acclamato “Slow Motion Death Sequence”, i Manes, visionari sperimentali norvegesi, tornano con il loro sesto album in studio e l’inizio di un nuovo capitolo in una carriera caratterizzata da un’evoluzione artistica senza compromessi. Nel corso dei decenni successivi, i Manes hanno continuato a sfumare i confini tra metal, elettronica dark, rock alternativo, trip-hop e musica sperimentale, sviluppando un suono che rimane inconfondibilmente loro. Anziché perseguire un’altra reinvenzione stilistica, i Manes si sono rivolti verso l’introspezione, dando vita a quello che è diventato il loro lavoro più cupo, articolato ed emotivamente impegnativo fino ad oggi. Il risultato è “To Burn Is To Shine”: una raccolta coinvolgente di sette composizioni in cui atmosfere opprimenti, passaggi pesanti e striscianti, arrangiamenti imprevedibili ed elettronica cinematografica convergono in un’esperienza d’ascolto profondamente inquietante ma al tempo stesso accattivante.

<a href="https://avantgardemusic.bandcamp.com/album/to-burn-is-to-shine">To Burn Is To Shine by Manes</a>





ROSETTA – “Temporal Lapse”

[Pelagic]

metal

“Temporal Lapse”, il settimo e ultimo album completo dei Rosetta, ha richiesto oltre sei anni di lavoro. Strutturato in modo approssimativo attorno al modello delle cinque fasi del lutto (negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione), riflette sulle perdite sia personali che collettive.

<a href="https://rosettaband.com/album/temporal-lapse-3">Temporal Lapse by Rosetta</a>

WE CONTAIN MULTITUDES – “Say Nothing”

[Expert Work]

alternative, math-rock

Il secondo LP dei We Contain Multitudes. Registrato da Abe Seiferth e masterizzato da Bob Weston. Con la partecipazione di due membri dei Bitch Magnet — Jon Fine (Vineland, Coptic Light, Don Caballero) e Orestes Morfin (Walt Mink, God Rifle, Bored Spies) — insieme a Simon Kobayashi (smallgang, Hurtling). Quattro brani caratterizzati da chitarre, basso e batteria dalla struttura complessa. Math rock per veri appassionati del genere. Rock strumentale ai massimi livelli.

JON BRYANT – “Harbour”

[Nettwerk Music Group]

folk

In un’epoca plasmata dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi, Jon Bryant rimane meravigliosamente e profondamente umano. Niente enfatizzazioni, niente pose, solo una voce che appartiene a chi ha vissuto un po’ e non ha paura di ammetterlo. “La mia musica è una colonna sonora ideale per chi è curioso di esplorare tutto ciò che la vita ha da offrire” racconta il cantautore. “E’ proprio questo che ho cercato di fare: coinvolgere le persone nel mio percorso, mentre lo sto vivendo. Spero che il disco riesca a catturare alcuni dei momenti più preziosi incontrati lungo il cammino.” Questo approccio permea “Harbour”, un lavoro costruito su piccoli ma significativi dettagli piuttosto che su grandi dichiarazioni, e ancorato a quell’onestà schietta che ha sempre contraddistinto le opere di Jon Bryant.

DAVID J – “Postcards From The Afterlife”

[51 Recordings]

alt-rock

“Questo album parla essenzialmente della struggente persistenza del legame, sia nella vita che nella morte. Scismi e transizioni. Amori trovati e amori perduti. Requiem, riflessione e rivelazione.” dice lo stesso David J. “Postcards From The Afterlife” è una raccolta di 14 brani musicalmente eterogenea, ricca di riferimenti autobiografici e caratterizzata da un cast di musicisti a rotazione. Diversi brani presentano arrangiamenti per archi di Gregory Allison, e l’album si chiude con “Walking With The Angels”, registrata a Praga con membri dell’Orchestra Sinfonica e Filarmonica di Praga. Il resto dell’album spazia dal pop orchestrale soulful e sognante degli anni ’60, alla chanson in stile europeo, fino al rock alternativo per cui J è maggiormente conosciuto.

<a href="https://davidjlabel51.bandcamp.com/album/postcards-from-the-afterlife">Postcards From The Afterlife by David J</a>

HANK – “Hero Weak Thing”

[Star Sign]

alt-rock, shoegaze

Con i suoi nove brani, “Hero Weak Thing” cattura tutta la forza di una band il cui fascino risiede nella tensione tra l’istinto melodico e un rumore splendidamente indisciplinato. Attingendo a influenze quali The Breeders, Elliott Smith e The Swirlies, gli Hank hanno trascorso l’estate a scrivere e registrare ai Teeth Studios, nel sud-est di Londra, con il produttore e collaboratore di lunga data Jamie Neville, noto per il suo lavoro con Mark William Lewis e i PVA. Masterizzato da Kevin Vanbergen (Pixies, Lush), il disco distilla l’energia dei loro concerti dal vivo senza smussarne gli spigoli.

RISE ABOVE DEAD – “Voidmass”

[Argonauta Records]

doom

A seguito della pandemia e dei successivi cambiamenti nella formazione, questo album segna il ritorno della cantante originale Andrea. Dopo anni di sperimentazioni strumentali, il suo ritorno riporta la voce umana nel sound della band, aprendo la strada a un percorso più intenso e incentrato sulla voce, pur conservando la profondità atmosferica e le dinamiche travolgenti.

<a href="https://riseabovedead.bandcamp.com/album/voidmass">VOIDMASS by Rise Above Dead</a>

GHOSTDOG – “L’avvertimento del pericolo”

[Gelo Dischi]

new wave, post-punk

l progetto solista di Manuel Lieta torna con un disco denso e inquieto, tra alternative rock, new wave e atmosfere oblique. GhostDog torna quindi con “L’avvertimento del pericolo”, un lavoro che raccoglie e sviluppa una ricerca musicale personale, muovendosi tra alternative rock, new wave, post-punk ed elettronica, senza rinunciare a quella tensione irregolare e a tratti imprevedibile che caratterizza la scrittura dell’autore. Il titolo gioca su una doppia interpretazione: l’avvertimento come percezione di qualcosa che sta per accadere, ma anche come segnale che invita a riconoscere un pericolo già presente. Ne emerge un immaginario inquieto e stratificato, nel quale la musica diventa uno spazio di osservazione delle contraddizioni, delle fragilità e delle zone meno rassicuranti dell’esperienza quotidiana.

CASSANDRA – “Arcipelago Malinconia”

[UnderRoof Dischi]

indie-pop

il nuovo album del trio fiorentino è un mosaico di esistenze, incontri, solitudini e piccoli grandi disastri quotidiani, raccontati attraverso una scrittura che intreccia ironia e malinconia. Il disco è disponibile anche in una speciale edizione in vinile, in tiratura limitata di 100 copie, il cui artwork si ispira all’Arcipelago Toscano. «Questi otto pezzi rappresentano otto momenti, otto parabole, otto vite così apparentemente inaccessibili e isolate ma profondamente simili e connesse tra loro, perché nate ed esplose nello stesso battito di ciglia. Alla fine rimane solo quella strana sensazione di pacifica malinconia di un’estate che non abbiamo mai vissuto.»

SPANISH HORSES – “Small Notions” EP

[So Young]

alternative

Gli Spanish Horses, gruppo emergente proveniente da Londra, pubblicano il loro EP di debutto per la So Young Records. Registrato poco prima dell’estate del 2026, “Small Notions” è pervaso dall’ottimismo spensierato delle giornate soleggiate e delle serate che non finiscono. «Small Notions è stato scritto per dare forma al cambiamento nelle nostre vite, come mezzo per fare un balzo in avanti e liberarci», afferma il frontman Tom Onezime. «Le canzoni sono state scritte poco prima delle sessioni in studio, conferendo al suono un senso di urgenza e una fragilità a cui teniamo molto. Small Notions è il frutto di ambizione, sincerità e semplicità, e speriamo che raggiunga il mondo intero».

SUSANNA BIOLLO – “Rifiorire” EP

[Alpaca Music]

indie-pop, cantautorato

Sei brani autobiografici che raccontano un periodo di trasformazione, attraversando la fragilità delle relazioni, la distanza da se stessi e il desiderio di ritrovare una direzione. Cantautrice classe 2003 originaria della provincia di Lecco, Susanna Biollo si forma tra lo studio del pianoforte e del canto, l’Accademia NAM di Milano e il Conservatorio Donizetti di Bergamo. Vincitrice nel 2024 della categoria Cantautori del concorso Musica per il Maestro, arriva al primo EP dopo un percorso di singoli che ne ha progressivamente definito la scrittura e l’identità musicale. Nato nel corso di un anno di cambiamenti, “Rifiorire” prende forma insieme al produttore e arrangiatore Emanuele Dell’Abate, intrecciando cantautorato italiano, indie pop, alternative e folk. La componente melodica incontra atmosfere raccolte e una scrittura costruita su immagini quotidiane, mentre gli arrangiamenti accompagnano i diversi stati emotivi del racconto.

TVAM & SHARON VAN ETTEN – “Every Building Casts a Shadow” EP

[Psychic Data]

alternative

I TVAM e Sharon Van Etten presentano la loro nuovissima collaborazione, “Every Building Casts a Shadow”. Il brano è un intenso omaggio all’impatto duraturo che le persone che amiamo hanno su di noi. Caratterizzato da ritornelli melodici e da una nostalgia distorta saldamente radicata nell’universo di TVAM, il brano si eleva grazie a ritmi trascinanti e alla profondità emotiva dell’inimitabile interpretazione di Sharon Van Etten. L’uscita include anche il brano strumentale “The Circular” di TVAM e un remix dello stesso brano a cura del rinomato artista della Castles In Space, Warrington-Runcorn New Town Development Plan.





SARA BARONI – “coming of age” EP

[autoproduzione]

indie-pop

Sara Baroni è una giovane cantautrice milanese che fonde le sue radici italiane e singaporiane in un indie-pop emozionante e personale. Ispirata da artisti come Gracie Abrams e Billie Eilish, unisce produzioni intime a testi sinceri e profondamente personali. Oltre alla sua passione per la musica, anche i suoi interessi per il cinema, l’animazione e la grafica giocano un ruolo importante nel plasmare l’universo visivo distintivo e coerente che accompagna il suo progetto artistico.

TAKE DEATH – “My Girlfriend’s Chair” EP

[Tenderfoot Corps]

garage-rock

I Take Death tornano con due nuovi brani, “Girlfriend” e “Chair”, e preparano lo sbarco a Londra con due date al Finsbury e al Marquis. Nati a Milano nel 2023 dall’incontro tra Hawaii Zombies e Trenitrenitreni, i Take Death sono quattro musicisti che hanno deciso di rendere instabile anche la formazione: gli strumenti cambiano di mano a ogni set, mentre la direzione resta la stessa — chitarre sporche, melodie immediate, ritmi serrati e un’attitudine che mette insieme garage, power-pop e punk.