Non ho molte info sugli Stinkus, però devo dire che la malinconia assoluta di questo brano mi ha coinvolto. Un pezzo pop che trasuda quasi tristezza, ma sotto sotto c’è anche speranza, anzi, la speranza e la capacità di andare avanti arrivano quasi in modo inaspettato.

C’è infatti questo andamento dolente che si dipana per quasi tutto il brano: un ritmo basso, una tromba sconsolata e tutto che procede come se dovessimo sempre stare con gli occhi bassi, sembra di stare in un brano di Day Wave alla moviola, ma poi ecco che succede qualcosa, un cambio di programma, un cambio di ritmo e il vento forte spazza via le nuvole, un raggio di sole ci colpisce forte e ci riempie di positività. E tutto cambia.

Una canzone bella, che prende una piega inaspettata e, posso dirlo? Mi esalta tantissimo.

È un po’ come il concetto della vita: ti trovi di fronte a una situazione che ti sembra il mondo intero, e poi la settimana dopo ti dimentichi quasi che sia mai successa, perché passi a un altro capitolo della tua vita.

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