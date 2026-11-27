Originari della città norvegese di Fredrikstad, i The Twirlies sono un nuovo trio indie (Christoffer, Sara e Sigurd) che ci regalano una piccola perla indie-pop che ci scalda il cuore in queste piovose giornate autunnali.

Il classico taglio indie-pop dell’Europa del Nord, quello che avvolgente, morbido, gentile e dolce. E “How you doing” ci conquista fin da subito: coretti, chitarre zuccherose, il fischiettare finale…cosa volere di più da un brano pop?

Christoffer apporta al gruppo una solida formazione musicale. In qualità di cantautore e produttore, nonché membro di band come Remington Super 60, Rinjin, Musique le Pop e Navigators, arricchisce il progetto con la sua preziosa esperienza. Ma più di ogni altra cosa, ha proprio la musica indie nel cuore e questo è sicuramente il valore aggiunto della band.

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