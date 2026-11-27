I Walt Disco, band alternative post-punk originaria di Glasgow, in Scozia, ormai possiamo dire che sono riusciti a imporsi all’attenzione della critica internazionale e soprattutto a un pubblico sempre più numeroso.

Questo risultato è stato raggiunto grazie a caratteristiche decisamente eccentriche, riuscendo con un certo piglio moderno a mischiare un’attitudine post-punk con una forte teatralità e un’ispirazione dichiaratamente glam.

Credit: Celia Croft

Questo nuovo “Walt Disco” (omonimo) rappresenta un passaggio cruciale nella discografia del gruppo scozzese. Nonostante il titolo possa trarre in inganno, facendo pensare a un disco d’esordio, si tratta in realtà della terza prova sulla lunga distanza.

Musicalmente, il lavoro si muove con eleganza tra le trame avvolgenti dei sintetizzatori e la spinta ritmica di chitarre taglienti, unendo melodie pop sofisticate a una produzione moderna e curata.

Tra gli aspetti più interessanti di questo progetto spicca la scelta di registrare i brani principalmente dal vivo, una decisione che imprime alla scaletta una carica energetica e viscerale che traspare nell’ascolto del disco.

Nonostante questa impostazione più diretta e viscerale, il sound non perde la dimensione che li caratterizza: continua a trasparire un’attitudine marcatamente teatrale che, ammantata di velluto blu, ricorda fortemente quel glam rock che negli anni Settanta aveva tanto colpito. La band ha però la capacità di non sembrare datata, riuscendo anzi ad aggiornarlo esprimendo atmosfere sonore contemporanee.

Il cantante e frontman Jocelyn Si (alias James Potter), con la sua vocalità, è uno degli elementi caratteristici della band. Dotato di un’estensione drammatica e di un controllo impeccabile, carica ogni singola interpretazione di una forte tensione teatrale. Un timbro vocale eclettico che comunque, in alcuni passaggi, fa tornare alla mente il grande Bryan Ferry dei tempi d’oro dei Roxy Music, rievocando quel fascino decadente, sofisticato e magnetico.

Il brano di apertura “My Body Knows When To Run”, cantato a più voci, finisce per ricordare stranamente i Modest Mouse di qualche anno fa: è un pezzo teso, con un arrangiamento particolare e synth taglienti, un buon inizio. La successiva “Lies” è un brano pop-glam che risulta essere immediato (forse anche un po’ troppo).

Tra i brani da segnalare, sicuramente “Don’t Do This Alone”, un pezzo ad alta emotività caricata in maniera manieristica dal cantante, ma che riesce in un certo qual modo a mantenere una certa sobria orecchiabilità, poi anche “Coup de foudre”, energico, con un ritornello riuscito e un groove accattivante.

Una menzione la merita anche “My Body’s Still Mine”, con il suo andamento da marcia solenne e con sempre l’interpretazione teatrale di Jocelyn Si, che qui sembra ispirarsi maggiormente alla vocalità di David Bowie.

I Walt Disco continuano il loro viaggio che sicuramente risulta personale e centrato, in un certo modo riescono a distinguersi dalle altre band in circolazione e, con questo nuovo album, sicuramente riusciranno ad ampliare il numero dei loro estimatori.