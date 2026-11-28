Heartworms pubblica un nuovo singolo, “The Window”.

Il brano fa seguito al precedente singolo dell’artista londinese, “Guess I’m Stuck In The Dark”, pubblicato il mese scorso.

“‘The Window’ è il mio tentativo di comprendere l’idea spirituale del castello interiore, di raggiungere Dio anche quando c’era solo silenzio Una finestra può illuminare, oscurare, rivelare e riflettere: la canzone funge da metafora del tempo, della fuga, dell’infinito, dell’introspezione e della rinascita“.



A NME, il mese scorso, Heartworms ha rivelato di aver “terminato le registrazioni” del suo secondo album in studio. “Penso che sia quasi pronto“, ha aggiunto. “Sto solo ideando tutte le immagini accattivanti e quant’altro.“