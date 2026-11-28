Di Marco Goi

Un regista celebre e affermato rivede dopo diversi anni la sua figlia, abbandonata quando era una bimba e che nel frattempo è diventata un’attrice emergente, e le propone di recitare nel suo nuovo atteso film. Vi ricorda qualcosa?

Probabilmente – almeno se ne sapete qualcosa di cinema – vi è venuto in mente “Sentimental Value”, acclamato film norvegese diretto da Joachim Trier con Stellan Skarsgård e Renate Reinsve, presentato lo scorso anno in concorso al Festival di Cannes e che quest’anno si è aggiudicato il premio Oscar come miglior film internazionale.

Un lavoro valido, ma a mio avviso parecchio sopravvalutato. E comunque io non stavo parlando di quello. Stavo proponendo l’incipit di “El ser querido”, che significa “La persona amata”, ma che in Italia hanno deciso di distribuire con il tremendo e respingente titolo “L’essere amato”.

In un primo tempo ho quindi pensato che si trattasse del remake spagnolo, giunto ad appena un anno di distanza, di quel film norvegese. Invece no. L’inizio è molto simile, per non dire identico, lo sviluppo prende un’altra direzione. In “Sentimental Value” la figlia se la tira un po’ e decide inizialmente di rifiutare l’offerta di lavoro del padre, mentre in “L’essere amato” la figlia dice quasi subito di sì, fregandosene del rischio di poter essere considerata una nepo baby raccomandata. Anche perché, considerando che in quel periodo al massimo stava recitando in robe al livello delle fiction Mediaset, quando mai le ricapita un’occasione del genere?

Anziché un caso di plagio, considerando la poca distanza tra l’uscita dei due film, credo si tratti più che altro di una semplice coincidenza. Si può vedere allora quasi come una versione sliding doors dell’idea sviluppata in “Sentimental Value”. Fatto sta che, anche in questo caso, il film mi è piaciucchiato abbastanza, senza però convincermi in pieno e, soprattutto, senza emozionarmi come avrei sperato.

Resta comunque notevole la regia del solito ottimo Rodrigo Sorogoyen, autore di un paio di miei cult personali: la deliziosa miniserie “Dieci Capodanni” e il sorprendente “Madre”. Intendo il film del 2019 con protagonista Marta Nieto, da non confondere con altre pellicole dal titolo simile tipo La madre, Mommy, Mammina, etc.

Già solo il piano sequenza iniziale al ristorante è da applausi, mentre altre scelte registiche mi hanno lasciato più perplesso. Come ad esempio la presenza di alcune brevi sequenze proposte non ho capito bene perché in bianco e nero. Sono sicuro che ci sia un motivo dietro, solo che io non l’ho colto. Questo per dire che, pur avendolo trovato più passionale e caliente (giusto per andare di stereotipi spagnoli) rispetto al freddo film norvegese, anche “L’essere amato” non mi è arrivato del tutto. Sarà che il personaggio interpretato da un pur bravissimo Javier Bardem è davvero sgradevole. È il classico regista egocentrico io so’ io, e voi non siete un cazzo che si fa fatica ad amare.

Più facile empatizzare con la figlia, interpretata dalla rivelazione Victoria Luengo. Anche se pure lei, credo volutamente, mantiene comunque una certa distanza emotiva di sicurezza, non solo dal padre, ma anche nei confronti di noi spettatori.

Una scelta che mi ha poi lasciato perplesso in entrambe le pellicole è come due registi ancora relativamente giovani come Joachim Trier (52 anni) e Rodrigo Sorogoyen (45 anni) abbiano deciso di affrontare un tipo di storia più tipicamente da cineasta anziano e a fine carriera. Quasi come se volessero chiedere scusa in anticipo ai loro figli o futuri figli (Trier è padre di due bambine piccole, mentre Sorogoyen che io sappia al momento non ha eredi) per averli trascurati in favore delle loro carriere cinematografiche. Mi sembrano due lavori nati prematuri all’interno delle loro filmografie.

Tra i film che trattano il rapporto tra un padre regista e una figlia ormai adulta ho trovato allora più convincente “Il tempo che ci vuole” con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, pellicola di Francesca Comencini dalle tinte decisamente autobiografiche che parla del rapporto con suo padre, il regista Luigi Comencini, affrontato però in questo caso più dal punto di vista della figlia. L’ho trovato un lavoro parecchio più sentito, che sa di cosa parla. Adesso non è che tutte le storie devono essere autobiografiche per essere veritiere, solo che in questo caso mi sembra che il film sia più efficace a livello emotivo, e pure da un punto di vista cinematografico è visionario e felliniano il giusto per affascinare. Eppure, per quanto sia stato premiato ai Nastri d’argento, non credo sia stato valorizzato abbastanza.

Non per fare un discorso nazionalista, non sono proprio il tipo, però spesso in Italia tendiamo (mi ci metto dentro anch’io) a gridare al capolavoro nei confronti di film stranieri che non sono poi così eccezionali e non riconosciamo i giusti meriti a titoli più meritevoli, com’è appunto il caso de Il tempo che ci vuole. Un discorso che può valere anche per altri ambiti, come quello dei calciatori, o pure per altri nostri registi. Nomi come Paolo Sorrentino e Luca Guadagnino godono ad esempio forse di un maggiore rispetto all’estero, mentre da noi c’è chi non vede l’ora di buttarli giù alla prima occasione. Quindi, per una volta tanto, fatemi gridare: viva il cinema italiano! Almeno, quando è fatto bene.

Tornando in Spagna, facile a dire “L’essere amato”. Solo che, tra il pessimo titolo tricolore e l’effetto di forte déjà vu nei confronti di “Sentimental Value”, ironia della sorte non sono riuscito ad amare del tutto questo film.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Pensieri Cannibali’ che ringraziamo per la gentile concessione