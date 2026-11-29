Mi ha fatto molto piacere vedere come i lettori di IFB abbiano apprezzato il mio articolo dedicato a 10 band sfortunate del Britpop. A questo punto mi è sembrato doveroso rilanciare, con altri 10 eroi che il treno del successo non solo non l’hanno preso, ma, a dire il vero, il più delle volte non l’hanno nemmeno visto.

Boutique

Simpatico duo che tra il 1995 e il 1996 sembrava cavalcare quell’effimero movimento che prese il nome di ROMO, che però per il Melody Maker pareva esser il futuro della musica. La ripresa del synth pop + il glam + il New Romantic di duraniana memoria…dai, è fatta…e invece no, non tutto andò come si sperava, anche se band come Orlando, Minty e Inaura avevano ottime carte da giocare.

Sta di fatto che nel mazzo c’erano pure loro, i cari Boutique che al disco non ci arrivarono mai, però il loro ultimo singolo della carriera “Strawberries & Cream” era veramente una delizia da due minuti…

Soda

Carichi come le molle, pimpantissimi, in bilico tra il punk dei Buzzcocks e melodie freschissime tipicamente Britpop i Soda parevano avere tutte le carte in regola per il successo o, almeno, per godersi un po’ di visibilità e invece, dopo i primi bagliori iniziali, ecco che l’etichetta decise che tutto sommato dei Soda non gli interessava più nulla e così il loro album “Artificial Flavour” rimase nel cassetto fino al 2016, si, avete letto bene, 2016. L’incalzante “The Young Own the Town” (1995) che ci rimanda all’esuberanza dei primi Ash è ottimo biglietto da visita per inquadrare il loro sound.

Arnold

Ah, gli Arnold. Amatissimi da Alan McGee, che se ne innamorò in tempo zero e li mise sotto contratto con la Creation, anche quando giurava che non avrebbe più scritturato nessuno per la sua etichetta. Qui di Britpop fresco e scanzonato praticamente non se ne parla, perché il terzetto si muoveva su magiche coordinate più bucoliche, tra folk e morbida popedelia. Le loro prime due uscite sono pazzesche: “The Barn Tapes EP” (con che gioia custodisco il loro 10″, uscito nel 1997) e l’esordio vero e proprio “Hillside” (1998) sono perle di assoluto valore.

Kinky Machine

Prima dei Rialto il buon Louis Eliot guidava la truppa dei Kinky Machine che viaggiavano decisamente sul glam rock, senza dimenticare ovviamente le melodie dei Beatles o un taglio più ruvido. Eravamo ancora lontani dallo struggimento romantico dei Rialto (anche se il brano “Cut It Down”, beh, già inizia a dire dove si sarebbe andati a parare in seguito). Un paio di dischi tra il 1993 e il 1994, ma poi la fine nel 1995, quando ti accorgi che il successo non arriva…

The Gyres

Beh, qui saliamo di livello, nel senso che i Gyres parevano davvero pronti al grande salto. Una manciata di singoli che aveva fatto salire le quotazioni degli scozzesi che tra l’altro spesso suonavano di supporto per dei big di assoluto rispetto e valore (pure Bowie!!!), che proponevano un sound fresco e perfettamente in linea con il taglio del periodo, e un disco, uscito nel 1997, che si intitolava saggiamente “First”. Peccato poi che fu pure il loro ultimo, non solo il primo.

The Bigger The God

Arrivavano da Oxford i cari The Bigger The God e c’è da dire che avevano gli occhi della stampa cittadina puntati su di loro quando uscì l’esordio “Variety” nel 1996, che richiamava fortemente i Suede e il glam rock, ma con taglio ancora più teatrale ed eccentrico (e una voce decisamente caratteristica) se vogliamo. Le cose non andarono per il verso giusto in termini di notorietà e la band tornò nel 1999 con “…And The Ugly” che con un deciso cambio di rotta sonora, spingendosi su territori ancora più caricaturali, western e art-rock.

Catch

I Catch nel 1997 erano pronti a fare il colpaccio. Toby Slater (scomparso prematuramente nel 2021) aveva messo in piedi un terzetto che trasudava pop e melodie freschissime. Il singolo “Bingo” aveva davvero fatto il botto e poi ecco “Dive In”: il loro sound è spigliato, leggero, accattivante e sembra che la strada sia spianata per un esordio che arriverà bello alto nelle classifiche e invece no. Toby entra in conflitto con la casa discografica e l’album non esce in UK ma in Asia, perchè tra Indonesia eThailandia i ragazzi sono veramente dei big. Però alla fine il tutto non paga e la band nel 1999 si scioglie. Disco mai uscito in UK, merce rarissima per i collezionisti. Il bassista Wayne Murray mise poi in piedi i Thirteen: 13 e i The Honeymoon. Ora è stabilmente nella formazione live dei Manic Street Preachers come chitarrista.

Hopper

Ma ci pensate che gli Hopper erano stati messi sotto contratto da Tony Wilson e il loro esordio vedeva la produzione di Bernard Butler e pure il lavoro di un giovanissimo Nigel Godrich come ingegnere del suono? Cosa poteva andare storto?

Una lunga gavetta per i ragazzi e la voce carismatica di Rachel Morris (che ci ha lasciato nel 2022): i primi singoli erano stati ben lodati, e poi la firma per Factory Too. Il sound era quello che poteva ricordare bena come Sleeper e Echobelly, ma con un piglio anche più rumoroso. “English and French” usciva nel 1996 e, purtroppo, le critiche positive non bastarono a tenere in piedi la baracca. Si sciolsero nel 1998.





Livingstone

Ma quante band negli anni ’90 sono arrivate al disco senza mai vederlo pubblicato? Io direi un sacco. Tra queste c’erano anche i pimpantissimi Livingstone che raggiunsero il loro top melodico e commerciale con la gustosa “So Tough” (1996) e, beh, con un singolo così che fai, metti in un cassetto il disco? Ebbene sì. Casa discografica ingrata, nonostante John Peel e Steve Lamacq avessero sempre il pollicione alzato per i ragazzi. Stiamo ancora aspettando la pubblicazione di “Monkey”.

Ruth

Ed eccola qui la storia di riscatto che mettiamo alla fine della nostra TOP 10. I Ruth di Southampton erano guidati dal buon Matt Hales che dal 1992 aveva in mente di sfondare con il guitar-pop-rock. E allora avanti tutta con una serie di singoli accattivanti e piacevolissimi. Ci si chiede, ma quando uscirà mai il loro album? Eh, bella domanda. Sebbene fosse pronto già nel 1995, l’etichetta attese il 1999 per pubblicare “Harrison”. Mossa infelice, perché ormai questi suoni erano davvero passati di moda. Matt e i ragazzi non mollano e cambiano nome in The 45s. Niente da fare anche qui. Ma il nostro Matt non si da per vinto e mette in piedi gli Aqualung, stavolta trovando la meritata notorietà con questo progetto, ma anche come autore per altri artisti. Una bella storia di rivincita e di costanza!

Bonus Band: The Dandys

Anche in questo giro di giostra mi va di pescare una band bonus e la scelta ricade sui deliziosi The Dandys guidati dal cantante Andy Firth. Un glam-pop venato di psichedelia, una specie di art-pop ironico e teatrale che richiamava tanto i Pulp e i Blur quanto la scuola anni ’60 e ’70, così come i Suede in certe linee vocali. Prima di arrivare a “Symphonic Screams” (1998), l’album d’esordio, i ragazzi piazzano una serie di singoli di alta qualità, culminati nella strabiliante “English Country Garden”, uno dei ritornelli più belli ed emozionanti del (post) britpop a mio avviso. Come sempre l’anno di pubblicazione del disco fa la differenza: il 1998 è ormai fuori tempo massimo e per i pur bravi The Dandys l’interesse è poco. Peccato.

Bonus Band 2: Speedy

E che faccio, una seconda TOP 10 senza citare i favolosi Speedy? Non sia mai e quindi ecco una seconda Bonus Band che va appunto a citare questi eroi di Sheffield che con il singolo “Boy Wonder” (1996) fecero battere forte il nostro cuoricino pop, con dei fiati alla Boo Radleys che non ci si crede. Una canzone travolgente che meritava un primo posto nella classifica dei singoli UK per almeno un paio di mesi. Ma anche per loro il destino ingrato era in agguato. L’album “News From Nowhere”, sebbene pronto e registrato già nel 1997, non vide mai la luce e la freschezza travolgente dei ragazzi non bastò a incassare il colpo in scioltezza. Fine delle trasmissioni, fino a quando, nel 2015 l’etichetta The Lost Music Club decide che è arrivato il momento di ripescare questo esordio, disponibile ora anche su YouTube. Giustizia è fatta!