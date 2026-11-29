“Library Musick” è il nuovo album di Sonic Boom, l’iconico Pete Kember degli Spacemen 3, Spectrum ed E.A.R., realizzato in collaborazione con Daniel O’Sullivan (Grumbling Fur, Ulver, Æthenor, Miracle). Si tratta della prima edizione fisica della serie curata da Magic Hollow su commissione della Sonoton Music Library di Monaco di Baviera.

<a href="https://sonicboomspacemen3.bandcamp.com/album/library-musick">Library Musick by Sonic Boom</a>

“Library Musick”, a quanto ci dicono le note stampa, è un’esplorazione vivida e orientata all’analogico del timbro, del ritmo e dei dettagli microscopici. Costruito a partire dall’arsenale caratteristico di Kember, composto da sintetizzatori vintage, generatori di toni e sistemi modulari, che dà vita a un universo sonoro eccentrico ma intrinsecamente armonioso, il materiale registrato è stato ampliato, arrangiato e orchestrato da O’Sullivan, che si occupa di tutte le parti strumentali aggiuntive. Insieme formano un linguaggio ibrido che appare al tempo stesso utilitaristico e ultraterreno: una musica funzionale ma tutt’altro che neutra, ricca sia di intenzione che di immaginazione. Il risultato è una serie di ambienti sonori concisi e in miniatura: brani che ronzano, brillano e tremolano con la patina delle prime librerie elettroniche, indicando al contempo una comprensione più ampia e animistica del suono e dei suoi usi.

L’album include un cameo di un unico brano di Étienne Jaumet (Zombie Zombie), il cui contributo al sassofono aggiunge un contrappunto breve ma luminoso, guidato dal respiro, all’interno del panorama elettronico dell’album.

Magic Hollow è l’etichetta discografica di Daniel O’Sullivan dedicata a opere contemporanee che affrontano l’idea della musica da libreria come un portale creativo piuttosto che come una specifica di genere. L’etichetta si concentra su compositori e creatori di suoni che approcciano la musica funzionale come uno spazio di sperimentazione, dove concisione e chiarezza aprono le porte a forme inaspettate e dove il rapporto tra materiali disparati diventa di per sé una fonte di magia.

Tracklist:



1.Baby Valium

2.Diddley Jungle

3.Phenol Racer

4.Squid Star Liner

5.Seasick

6.Pixel Phase

7.Ruff Stomper

8.Deliaphonics

9.Dr Why

10.Buchla Sabbath

11.Casio 1000

12.King Blobby

13.Thinking Hard & Long